Массированная ракетная атака по Киеву 12 февраля — последствия взрывов

Последствия атаки по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 12 февраля российские войска атаковали Киев и Киевскую область ударами ракет и дронов-камикадзе. В результате вражеского обстрела в столице вспыхнули пожары в нескольких районах, есть погибшие и раненые.

Новини.LIVE расскажет подробности атаки на столицу 12 февраля.

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Ситуация в Киеве 12 февраля

По словам мэра Виталия Кличко, в результате атаки пострадали Оболонский, Голосеевский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Соломенский районы.

Выломанные двери и окна в здании в результате взрыва. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Оболонском районе погиб один человек, трое ранены, среди них — 9-летняя девочка. Двух пострадавших госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

На территории промзоны в Оболонском районе вспыхнул крупный пожар, повреждены здания.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Святошинском районе загорелась крыша девятиэтажки, пока что обращений к медикам не поступало.

Погиб человек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Голосеевском, Подольском и Святошинском районах горят жилые дома и другие объекты.

В Дарницком районе огонь охватил частное предприятие.

На местах прилетов работают спасатели, медики и правоохранители.

Ситуация в Киевской области

По информации начальника Киевской ОГА Николая Калашника, ночью силы ПВО сбили вражеские ракеты и дроны над областью.

В Обуховском районе в результате атаки загорелись нежилые помещения. В Бориспольском районе обломки сбитых БпЛА повредили 9 частных домов и автомобиль.

Попаданий в критическую инфраструктуру не зафиксировано, пострадавших среди гражданского населения в области предварительно нет. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Напомним, в Киеве ночью, 12 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки России. В столице и по области были слышны взрывы.