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Київ під загрозою — що зараз летить на столицю

20 листопада 2024 03:17
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дрона-камікадзе
Робота української ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У столиці України місцеві органи влади оголосили повітряну тривогу. Всіх закликають спуститись в укриття чи перебувати у безпечних місцях.

Про це повідомляє Telegram-канал КМДА

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Повідомлення про атаку на Київ від КМДА. Фото: Скриншот
Повідомлення про атаку на Київ від КМДА. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією Повітряних Сил ЗС України, до міста наближається ворожий безпілотник. 

КМДА нагадує, що всі мешканці столиці можуть знайти найближче укриття скористувавшись спеціальною мапою.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти атакували Харків. Під ударом ворога опинився Київський район міста.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері 18 листопада атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області. За останніми даними, відомо про 12 загиблих, зокрема одну дитину.

КМДА обстріли ППО дрон Шахід-136 війна в Україні атака

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