У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дрона-камікадзе

Робота української ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України місцеві органи влади оголосили повітряну тривогу. Всіх закликають спуститись в укриття чи перебувати у безпечних місцях.

Про це повідомляє Telegram-канал КМДА.

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Повідомлення про атаку на Київ від КМДА. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією Повітряних Сил ЗС України, до міста наближається ворожий безпілотник.

КМДА нагадує, що всі мешканці столиці можуть знайти найближче укриття скористувавшись спеціальною мапою.

Нагадаємо, 19 листопада російські окупанти атакували Харків. Під ударом ворога опинився Київський район міста.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері 18 листопада атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області. За останніми даними, відомо про 12 загиблих, зокрема одну дитину.