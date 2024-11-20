В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дрона-камикадзе

Работа украинской ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины местные власти объявили воздушную тревогу. Всех призывают спуститься в укрытие или находиться в безопасных местах.

Об этом сообщает Telegram-канал КГГА.

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Сообщения об атаке на Киев от КГГА. Фото: Скриншот

Согласно информации Воздушных Сил ВС Украины, к городу приближается вражеский беспилотник.

КГГА напоминает, что все жители столицы могут найти ближайшее укрытие, воспользовавшись специальной картой.

Напомним, 19 ноября российские оккупанты атаковали Харьков. Под ударом врага оказался Киевский район города.

Ранее Новости.LIVE писали, что российские войска вечером 18 ноября атаковали одно из общежитий в Глухове Сумской области. По последним данным, известно о 12 погибших, в том числе один ребенок.