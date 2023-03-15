Київ підписав угоду про співпрацю з Вроцлавом, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

У вівторок, 14 березня, було оголошено про підписання угоди про співпрацю між містами Києвом та Вроцлавом. Під час онлайн-спілкування, мер Києва подякував голові Вроцлава за підтримку влади та громади міста, а також за гуманітарну допомогу та економічну співпрацю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Угода Києва та Вроцлава

На початку вторгнення росії в Україну, Вроцлав прийняв 150 тисяч українських біженців, у тому числі 80 тисяч дітей. Окрім того, українські діти їздили на оздоровлення до Вроцлава.

Угода про співпрацю між Києвом та Вроцлавом включає розвиток економічних і культурних відносин між містами, а також підтримку в майбутньому відновленні інфраструктури Києва та України.

Ця співпраця є важливим кроком у зміцненні дружніх відносин між Україною та Польщею, а також у допомозі біженцям та постраждалим під час конфлікту на сході України. Воно демонструє, що в період труднощів та криз, міста та країни можуть об'єднуватися, щоб допомогти одне одному та створити більш сприятливе майбутнє.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року співпраця України з європейськими інститутами буде ще змістовнішою, ніж минулого року. Україна максимально готуватиметься до членства в ЄС.

Український гарант повідомив, що на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади було вирішено, що вже у березні Кабмін підготує рішення, необхідні для бюджетної стійкості країни. Крім того, Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму.