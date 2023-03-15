Киев подписал соглашение о сотрудничестве с Вроцлавом, — Кличко
Во вторник, 14 марта было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве между городами Киевом и Вроцлавом. Во время онлайн-общения, мэр Киева поблагодарил главу Вроцлава за поддержку власти и общины города, а также за гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Соглашение Киева и Вроцлава
В начале вторжения рф на Украину, Вроцлав принял 150 тысяч украинских беженцев, в том числе 80 тысяч детей. Кроме того, украинские дети ездили на оздоровление во Вроцлав.
Соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вроцлавом включает в себя развитие экономических и культурных отношений между городами, а также поддержку в будущем восстановлении инфраструктуры Киева и Украины.
Это сотрудничество является важным шагом в укреплении дружественных отношений между Украиной и Польшей, а также в помощи беженцам и пострадавшим в ходе конфликта на востоке Украины. Оно демонстрирует, что в период трудностей и кризисов, города и страны могут объединяться, чтобы помочь друг другу и создать более благоприятное будущее.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом году сотрудничество Украины с европейскими институтами будет еще более содержательным, чем в прошлом году. Украина будет максимально готовиться к членству в ЕС.
Украинский гарант сообщил, что на заседании Конгресса местных и региональных властей было решено, что уже в марте Кабмин подготовит решения, необходимые для бюджетной устойчивости страны. Кроме того, Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу.