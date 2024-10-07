Прогноз погоди в Києві на завтра 8 жовтня від Укргідрометцентру

Люди гуляють в Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 жовтня, в Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. У Києві ситуація буде подібною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Київській області 8 жовтня

Завтра на Київщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, опадів у вівторок не варто очікувати. Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде від +6...+11°C, вдень ситуація зміниться, але не кардинально — +12...+17 °C.

Прогноз погоди в Україні 8 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У столиці також очікується хмарна погода без опадів. У Києві температура повітря вночі коливатиметься від +8...+10°C, а вдень підніметься до +15...+17°C.

Прогноз погоди у Київській області 8 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Львівщині 8 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Максимальна температура у регіоні становитиме +21 °C.

В Харківській області цього дня також очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Погода в Одесі 8 жовтня буде прохолодною, але без опадів. Попри легке хвилювання моря, сильних поривів вітру не прогнозується.