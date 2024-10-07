Прогноз погоди в Києві на завтра 8 жовтня від Укргідрометцентру

Київ порине в осінь — синоптики зробили прогноз на завтра
У вівторок, 8 жовтня, в Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. У Києві ситуація буде подібною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода у Київській області 8 жовтня
Завтра на Київщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, опадів у вівторок не варто очікувати. Вітер буде західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі буде від +6...+11°C, вдень ситуація зміниться, але не кардинально — +12...+17 °C.
У столиці також очікується хмарна погода без опадів. У Києві температура повітря вночі коливатиметься від +8...+10°C, а вдень підніметься до +15...+17°C.
Нагадаємо, на Львівщині 8 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Максимальна температура у регіоні становитиме +21 °C.
В Харківській області цього дня також очікується переважно хмарна погода з періодичними проясненнями. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.
Погода в Одесі 8 жовтня буде прохолодною, але без опадів. Попри легке хвилювання моря, сильних поривів вітру не прогнозується.
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