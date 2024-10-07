Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киев погрузится в осень — синоптики сделали прогноз на завтра arrow

Киев погрузится в осень — синоптики сделали прогноз на завтра

7 октября 2024 20:55
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 октября от Укргидрометцентра.
Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 8 октября, в Киевской области ожидается облачно с прояснениями и без осадков. В Киеве ситуация будет похожей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киевской области 8 октября

Завтра в Киевской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, осадков во вторник не стоит ожидать. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет от +6...+11°C, днем ситуация изменится, но не кардинально +12...+17°C.

погода в Украине 8 октября
Прогноз погоды в Украине 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

В столице ожидается облачная погода без осадков. В Киеве температура воздуха будет колебаться от +8...+10°C, а днем поднимется до +15...+17°C.

ПОгода в Киеве 8 октября
Прогноз погоды в Киевской области 8 октября. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области 8 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура в регионе составляет +21 °C.

В Харьковской области в этот день также ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

Погода в Одессе 8 октября будет прохладной, но без осадков. Несмотря на лёгкое волнение моря, сильных порывов ветра не прогнозируется.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:13 В Киеве трое мужчин ночью избили сотрудника СБУ — что решил суд

20:58 Языковые патрули в Ивано-Франковске — в городе приняли решение по инспекторам

20:55 Киев погрузится в осень — синоптики сделали прогноз на завтра

20:53 Повышение в звании для мобилизованных — когда граждане имеют такое право

20:38 Волонтер из Харькова погиб во время эвакуационной миссии в Донецкой области

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

20:09 План победы и изготовление оружия в Украине — вечернее обращение Зеленского

20:05 Циклоны Finny и Gerda окружат Украину — какую погоду стоит ожидать завтра

20:03 В Киеве полицейские остановили движение транспорта ради спасения котенка

20:03 РФ атаковала Славянск, среди раненых двухлетняя девочка — фото последствий

20:00 Не забрал повестку на почте — что будет делать ТЦК дальше

21:13 В Киеве трое мужчин ночью избили сотрудника СБУ — что решил суд

20:58 Языковые патрули в Ивано-Франковске — в городе приняли решение по инспекторам

20:55 Киев погрузится в осень — синоптики сделали прогноз на завтра

20:53 Повышение в звании для мобилизованных — когда граждане имеют такое право

20:38 Волонтер из Харькова погиб во время эвакуационной миссии в Донецкой области

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

20:09 План победы и изготовление оружия в Украине — вечернее обращение Зеленского

20:05 Циклоны Finny и Gerda окружат Украину — какую погоду стоит ожидать завтра

20:03 В Киеве полицейские остановили движение транспорта ради спасения котенка

20:03 РФ атаковала Славянск, среди раненых двухлетняя девочка — фото последствий

20:00 Не забрал повестку на почте — что будет делать ТЦК дальше

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

Text

08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник