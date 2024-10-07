Прогноз погоды в Киеве на завтра 8 октября от Укргидрометцентра.

Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 8 октября, в Киевской области ожидается облачно с прояснениями и без осадков. В Киеве ситуация будет похожей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киевской области 8 октября

Завтра в Киевской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, осадков во вторник не стоит ожидать. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет от +6...+11°C, днем ситуация изменится, но не кардинально +12...+17°C.

Прогноз погоды в Украине 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

В столице ожидается облачная погода без осадков. В Киеве температура воздуха будет колебаться от +8...+10°C, а днем поднимется до +15...+17°C.

Прогноз погоды в Киевской области 8 октября. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области 8 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура в регионе составляет +21 °C.

В Харьковской области в этот день также ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

Погода в Одессе 8 октября будет прохладной, но без осадков. Несмотря на лёгкое волнение моря, сильных порывов ветра не прогнозируется.