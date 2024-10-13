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Київ потопає у нечистотах — окупанти поширюють черговий фейк

13 жовтня 2024 13:40
Аркадій Пастула - Редактор
Російські пропагандисти поширюють фейк про Київ — що видумали
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Російські пропагандисти поширюють черговий фейк про Київ. Вони заявляють, що столиця України нібито потопає у нечистотах.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Київ вкотре потопає у стічних водах, а мешканці міста борсаються в багнюці. Цей вкид розповсюджують пропагандистські ресурси Кремля", — йдеться у повідомленні.

У SPRAVDI зазначили, що пошук винятково негативу в житті українців не є чимось новим у російській пропаганді.

"Цим займались ще у СРСР, коли розповідали про "загниваючий Захід", акцентуючи увагу на сміттярках й т.п. При цьому не є великою таємницею, що в самій РФ такі аварії є регулярним явищем. Минулої зими взагалі йшлося про "колапс всієї комунальної системи Росії", — йдеться у повідомленні.

У Центрі наголошують, що тоді лише за два місяці зими сталося щонайменше 557 аварій, а перебої в роботі комунальних систем торкнулися 3 млн громадян РФ.

Минулого року кількість загиблих внаслідок таких аварій у РФ збільшилася майже в 2,5 раза — з 56 до 139 осіб. Понад сто людей постраждали через прориви труб, а ще 36 — через вибухи побутового газу.

Цього року вже 43 росіянина отримали важкі опіки від гарячої води через прориви труб.

"А головною причиною аварій у Києві та інших містах України наразі є винятково путінська Росія, яка своїми ударами фактично влаштувала "інфраструктурний геноцид українців", — додають у SPRAVDI.

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Допис SPRAVDI. Фото: скриншот

Нагадаємо, загарбники розповсюджують неправдиву інформацію про нібито "зникнення 152-ї окремої єгерської бригади Збройних сил України разом із командиром на Покровському напрямку". Ця інформація є фейковою і має на меті залякування українського населення.

Раніше російські ЗМІ поширили фейкову інформацію про нібито ракетний удар України по Курській АЕС. Однак ця інформація виявилася неправдою — насправді влучання було здійснене по російському військовому об'єкту.

Київ фейки росіяни Україна окупанти

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