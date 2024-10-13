Российские пропагандисты распространяют фейк о Киеве — что выдумали

Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: Pexels

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о Киеве. Они заявляют, что столица Украины якобы утопает в нечистотах.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Киев в очередной раз утопает в сточных водах, а жители города барахтаются в грязи. Этот вброс распространяют пропагандистские ресурсы Кремля", — говорится в сообщении.

В SPRAVDI отметили, что поиск исключительно негатива в жизни украинцев — не что-то новое в российской пропаганде.

"Этим занимались еще в СССР, когда рассказывали о "загнивающем Западе", акцентируя внимание на помойках и т.п. При этом не является большой тайной, что в самой РФ такие аварии являются регулярным явлением. Прошлой зимой вообще речь шла о "коллапсе всей коммунальной системы России", — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что тогда только за два месяца зимы произошло не менее 557 аварий, а перебои в работе коммунальных систем коснулись 3 млн граждан РФ.

В прошлом году количество погибших в результате таких аварий в РФ увеличилось почти в 2,5 раза — с 56 до 139 человек. Более ста человек пострадали из-за прорывов труб, а еще 36 — из-за взрывов бытового газа.

В этом году уже 43 россиянина получили тяжелые ожоги от горячей воды из-за прорывов труб.

"А главной причиной аварий в Киеве и других городах Украины сейчас является исключительно путинская Россия, которая своими ударами фактически устроила "инфраструктурный геноцид украинцев", — добавляют в SPRAVDI.

Пост SPRAVDI. Фото: скриншот

Напомним, захватчики распространяют ложную информацию о якобы "исчезновении 152-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины вместе с командиром на Покровском направлении". Эта информация является фейковой и имеет целью запугивание украинского населения.

Ранее российские СМИ распространили фейковую информацию о якобы ракетном ударе Украины по Курской АЭС. Однако эта информация оказалась неправдой — на самом деле попадание было совершено по российскому военному объекту.