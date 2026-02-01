Відключення світла у Києві 1 лютого — повернули погодинні графіки

Відключення світла в Києві. Фото: АР

У Києві 2 лютого повертають тимчасові графіки відключення світла. Вони почнуть діяти з опівночі.

Про це повідомили в ДТЕК.

Графік відключення світла у Києві 2 лютого

"Київ: повертаємось до тимчасових графіків", — повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію і вже з опівночі столиця повертається до тимчасових графіків.

Переглянути графіки відключень можна у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

"Працюємо 24/7, щоб електрики ставало більше. Світло тримається!" — наголосили в ДТЕК.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, вранці 31 січня сталася аварія в роботі системи електропостачання. У всіх областях були аварійні відключення світла.

За словами Дениса Шмигаля, сталося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.

Водночас енергетик Віктор Відзіговський заявив, що аварія в енергосистемі України могла бути диверсію з ПМР.