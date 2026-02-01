Видео
Видео

Главная Киев Киев вернулся к временным графикам — детали от ДТЭК

Киев вернулся к временным графикам — детали от ДТЭК

Дата публикации 1 февраля 2026 22:11
Отключение света в Киеве 1 февраля — вернули почасовые графики
Отключение света в Киеве. Фото: АР

В Киеве 2 февраля возвращают временные графики отключения света. Они начнут действовать с полуночи.

Об этом сообщили в ДТЭК.

График отключения света в Киеве 2 февраля

"Киев: возвращаемся к временным графикам", — сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и уже с полуночи столица возвращается к временным графикам.

Посмотреть графики отключений можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

"Работаем 24/7, чтобы электричества становилось больше. Свет держится!" — отметили в ДТЭК.

null
Скриншот сообщения ДТЭК

Напомним, утром 31 января произошла авария в работе системы электроснабжения. Во всех областях были аварийные отключения света.

По словам Дениса Шмыгаля, произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины.

В то же время энергетик Виктор Видзиговский заявил, что авария в энергосистеме Украины могла быть диверсией из ПМР.

Киев авария отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
