Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла

Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 17:51
Відключення світла у Києві - столиця повертається до тимчасових графіків
Місто без світла. Фото: Новини.LIVE

Енергетики повідомили, що ситуацію з електропостачанням у столиці вдалося стабілізувати. У зв’язку з цим Київ повертається до тимчасових графіків подачі електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram у понеділок, 2 лютого.

Реклама
Читайте також:

Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла - фото 1

Відключення світла у Києві

Детальніше свій графік можна переглянути у чат-боті, на офіційному сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Компанія ДТЕК запевняє, що працює цілодобово, щоб кількість електроенергії поступово зростала. Поки що світло тримається, і енергетики роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність для жителів міста.

Нагадаємо, в Укренерго зробили заяву про введення екстренних та аварійних відключень через ускладнення роботи енергетичній системі.

А крім того, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в Україні вимикатимуть термінали Starlink, якщо вони не будуть зареєстровані.

Київ сфера енергетики ДТЕК енергетика відключення світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації