Відключення світла у Києві - столиця повертається до тимчасових графіків

Енергетики повідомили, що ситуацію з електропостачанням у столиці вдалося стабілізувати. У зв’язку з цим Київ повертається до тимчасових графіків подачі електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram у понеділок, 2 лютого.

Детальніше свій графік можна переглянути у чат-боті, на офіційному сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Компанія ДТЕК запевняє, що працює цілодобово, щоб кількість електроенергії поступово зростала. Поки що світло тримається, і енергетики роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність для жителів міста.

Нагадаємо, в Укренерго зробили заяву про введення екстренних та аварійних відключень через ускладнення роботи енергетичній системі.

А крім того, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в Україні вимикатимуть термінали Starlink, якщо вони не будуть зареєстровані.