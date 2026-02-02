Відключення світла у Києві - столиця повертається до тимчасових графіків

Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла
Енергетики повідомили, що ситуацію з електропостачанням у столиці вдалося стабілізувати. У зв’язку з цим Київ повертається до тимчасових графіків подачі електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram у понеділок, 2 лютого.
Відключення світла у Києві
Детальніше свій графік можна переглянути у чат-боті, на офіційному сайті або в додатку "Київ Цифровий".
Компанія ДТЕК запевняє, що працює цілодобово, щоб кількість електроенергії поступово зростала. Поки що світло тримається, і енергетики роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність для жителів міста.
Нагадаємо, в Укренерго зробили заяву про введення екстренних та аварійних відключень через ускладнення роботи енергетичній системі.
А крім того, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в Україні вимикатимуть термінали Starlink, якщо вони не будуть зареєстровані.
