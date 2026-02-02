Отключение света в Киеве - столица возвращается к временным графикам

Киев возвращается к временным графикам отключения света
Энергетики сообщили, что ситуацию с электроснабжением в столице удалось стабилизировать. В связи с этим Киев возвращается к временным графикам подачи электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК в Telegram в понедельник, 2 февраля.
Отключение света в Киеве
Подробнее свой график можно посмотреть в чат-боте, на официальном сайте или в приложении "Киев Цифровой".
Компания ДТЭК уверяет, что работает круглосуточно, чтобы количество электроэнергии постепенно росло. Пока свет держится, и энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить стабильность для жителей города.
Напомним, в Укрэнерго сделали заявление о введении экстренных и аварийных отключений из-за осложнений работы энергетической системе.
А кроме того, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в Украине будут выключать терминалы Starlink, если они не будут зарегистрированы.
Читайте Новини.LIVE!