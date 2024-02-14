Київ став лідером за кількістю зареєстрованих шлюбів — рейтинг міст

Наречені підписують документи. Ілюстративне фото: wedding.ua

Київ став лідером у рейтингу українських міст, в яких зареєстрували найбільше шлюбів у 2023 році. У столиці цей показник склав понад 21 тисячі новостворених шлюбів. Загалом в Україні одружилося понад 186 тисяч пар за рік.

Про це йдеться в даних Опендатаботу, в середу, 14 лютого.

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Рейтинг міст за кількість зареєстрованих шлюбів у 2023 році

За даними Міністерства юстиції, в Україні 186 051 пар одружилося у 2023 році. Цей показник зменшився в порівнянні з попередніми роками на 16%. Зокрема, у 2021 році шлюб узяли 214 013 осіб. Як вказано в дослідженні, у перший рік війни одружень було на 4% більше.

Показник зареєстрованих шлюбів. Графік: Опендатабот

У трійку лідерів за кількістю зареєстрованих пар увійшов Київ, де у РАЦС одружилися 21 802, Дніпропетровщина — 18 816 та Одещина — 13 740.

Мапа зареєстрованих шлюбів

Водночас побільшало і розлучень. Розпалося 24 108 пар, однак цей показник менший, ніж до початку великої війни.

"Загалом за останні 10 років нових родин поменшало в 1,6 разів", — йдеться в аналізі Опендатаботу.

Мапа розлучень

Показник розлучень. Графік: Опендатабот

Нагадаємо, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував план запуску онлайн-сервісу для реєстрації шлюбів через мобільний застосунок "Дія". Відтепер пара зможе одружитися дистанційно.

Також ми писали про те, що в Україні протягом 2023 року народилося 187 387 дітей, в 2022 році ця цифра була значно більшою. Під час повномасштабного вторгнення народжуваність в нашій країні різко знизилася.