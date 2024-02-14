Киев стал лидером по количеству зарегистрированных браков — рейтинг городов

Жених и невеста подписывают документы. Иллюстративное фото: wedding.ua

Киев стал лидером в рейтинге украинских городов, в которых зарегистрировали больше всего браков в 2023 году. В столице этот показатель составил более 21 тысячи новых браков. Всего в Украине женилось более 186 тысяч пар за год.

Об этом говорится в данных Опендатабота, в среду, 14 февраля.

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Рейтинг городов по количеству зарегистрированных браков в 2023 году

По данным Министерства юстиции, в Украине 186 051 пар женилось в 2023 году. Этот показатель снизился по сравнению с предыдущими годами на 16%. В частности, в 2021 году в брак вступили 214 013 человек. Как указано в исследовании, в первый год войны браков было на 4% больше.

Показатель зарегистрированных браков. График: Опендатабот

В тройку лидеров по количеству зарегистрированных пар вошел Киев, где в ЗАГСе поженились 21 802, Днепропетровщина — 18 816 и Одесщина — 13 740.

Карта зарегистрированных браков

В то же время стало больше и разводов. Распалось 24 108 пар, однако этот показатель меньше, чем до начала большой войны.

"В целом за последние 10 лет новых семей стало меньше в 1,6 раза", — говорится в анализе Опендатабота.

Карта разводов

Показатель разводов. График: Опендатабот

Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал план запуска онлайн-сервиса для регистрации браков через мобильное приложение "Дія". Теперь пары могут жениться дистанционно.

Также мы писали о том, что в Украине в 2023 году родилось 187 387 детей, в 2022 году эта цифра была значительно больше. Во время полномасштабного вторжения рождаемость в нашей стране резко снизилась.