В ДТЕК оприлюднили графік відключень світла по Києву та Київській області на 5 грудня, четвер

Київ та область сьогодні будуть без світла — вже відомі графіки
Сьогодні, 5 грудня, у четвер, Укренерго продовжить віялові відключення як звичайних споживачів енергії, так і підприємства. Для побутових споживачів діятимуть три черги відключень, для бізнесу — одна.
Відповідна інформація опублікована в Telegram-каналі Укренерго.
Черги відключень по Україні
Для побутових споживачів графік наступний:
• 06:00 – 07:00 — одна черга відключень;
• 07:00 – 20:00 — дві черги відключень;
• 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Для підприємств та бізнесу:
• 05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності
Своєю чергою у ДТЕК вже опублікували графік вимкнення світла по Києву та Київській області.
В Київській області діятимуть свої графіки та черги відключень.
Перевірити графік увімкнень та вимкнень вашої черги по Києву в режимі онлайн можна завдяки каналу в Telegram "Вимикач Київ Світло".
В Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Раніше стало відомо, що Укренерго відновило лінію електропередачі, яка постачає електроенергію до окупованої Запорізької атомної електростанції.
А внаслідок обстрілу РФ у ніч проти 30 листопада Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.
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