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Київ та область сьогодні будуть без світла — вже відомі графіки

5 грудня 2024 03:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В ДТЕК оприлюднили графік відключень світла по Києву та Київській області на 5 грудня, четвер
Працівники ДТЕК. Ілюстративне фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Сьогодні, 5 грудня, у четвер, Укренерго продовжить віялові відключення як звичайних споживачів енергії, так і підприємства. Для побутових споживачів діятимуть три черги відключень, для бізнесу — одна. 

Відповідна інформація опублікована в Telegram-каналі Укренерго.

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Для побутових споживачів графік наступний:

   • 06:00 – 07:00 — одна черга відключень;
   • 07:00 – 20:00 — дві черги відключень;
   • 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для підприємств та бізнесу:

   • 05:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності

Своєю чергою у ДТЕК вже опублікували графік вимкнення світла по Києву та Київській області.

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Відключення світла у Києві 5 грудня. Фото: ДТЕК

 

В Київській області діятимуть свої графіки та черги відключень.

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Графіки відключень 5 грудня у Київській області. Фото: ДТЕК

Перевірити графік увімкнень та вимкнень вашої черги по Києву в режимі онлайн можна завдяки каналу в Telegram "Вимикач Київ Світло". 

В Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Раніше стало відомо, що Укренерго відновило лінію електропередачі, яка постачає електроенергію до окупованої Запорізької атомної електростанції. 

А внаслідок обстрілу РФ у ніч проти 30 листопада Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Київ Укренерго ДТЕК відключення світла блекаут графіки відключень світла

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