В ДТЭК обнародовали график отключений света по Киеву и Киевской области на 5 декабря, четверг

Киев и область сегодня будут без света — уже известны графики
Сегодня, 5 декабря, в четверг, Укрэнерго продолжит веерные отключения как обычных потребителей энергии, так и предприятий. Для бытовых потребителей будут действовать три очереди отключений, для бизнеса одна.
Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Укрэнерго.
Очереди отключений по Украине
Для бытовых потребителей график следующий:
• 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений;
• 07:00 — 20:00 — две очереди отключений;
• 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.
Для предприятий и бизнеса:
• 05:00 — 23:00 — применение графиков ограничения мощности
В свою очередь в ДТЭК уже опубликовали график отключения света по Киеву и Киевской области.
В Киевской области будут действовать свои графики и очереди отключений.
Проверить график включения и отключения вашей очереди по Киеву в режиме онлайн можно благодаря каналу в Telegram "Вимикач Київ Світло".
В Укрэнерго напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Ранее стало известно, что Укрэнерго возобновило линию электропередачи, которая поставляет электроэнергию в оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.
А в результате обстрела РФ в ночь на 30 ноября Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.
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