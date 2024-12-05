В ДТЭК обнародовали график отключений света по Киеву и Киевской области на 5 декабря, четверг

Работники ДТЭК. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, 5 декабря, в четверг, Укрэнерго продолжит веерные отключения как обычных потребителей энергии, так и предприятий. Для бытовых потребителей будут действовать три очереди отключений, для бизнеса одна.

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Укрэнерго.

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Для бытовых потребителей график следующий:

• 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений;

• 07:00 — 20:00 — две очереди отключений;

• 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений.

Для предприятий и бизнеса:

• 05:00 — 23:00 — применение графиков ограничения мощности

В свою очередь в ДТЭК уже опубликовали график отключения света по Киеву и Киевской области.

Отключение света в Киеве 5 декабря. Фото: ДТЭК

В Киевской области будут действовать свои графики и очереди отключений.

Графика отключений 5 декабря в Киевской области. Фото: ДТЭК

Проверить график включения и отключения вашей очереди по Киеву в режиме онлайн можно благодаря каналу в Telegram "Вимикач Київ Світло".

В Укрэнерго напомнили, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Ранее стало известно, что Укрэнерго возобновило линию электропередачи, которая поставляет электроэнергию в оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

А в результате обстрела РФ в ночь на 30 ноября Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.