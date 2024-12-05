В Києві та області вже відомі графіки відключень світла на п'ятницю 6 грудня

Київ та область завтра будуть без світла — актуальні графіки
Національна енергосистема України продовжує відновлюватися після масштабного обстрілу російських окупантів. Для стабілізації мережі та балансування навантаження споживачам завтра у Києві та області будуть запроваджені погодинні відключення.
Графік відключень публікує Укренерго та ДТЕК.
Черги та графіки відключень світла на 6 грудня
Завтра, у п'ятницю, 6 грудня в Україні діятимуть такі режими відключень:
- одна черга (4 години) — з 6:00 до 7:00;
- дві черги (8 годин) — з 7:00 до 20:00;
- одна черга — з 20:00 до 22:00.
Для промислових підприємств встановлено обмеження на споживання електроенергії з 5:00 до 23:00.
ДТЕК інформує про графіки відключень у Києві, та Київській області. Жителі Києва (група 2) будуть відчувати перебої в електропостачанні протягом чотирьох годин один раз на добу. Інші споживачі можуть очікувати відключень на 6-8 годин залежно від групи.
У Київській області відключення світла прогнозуються один або двічі на добу, тривалість яких може варіюватися від чотирьох до восьми годин.
Де можна дізнатись графіки відключень:
- графіки для Києва розміщені за посиланням;
- для Київської області за посиланням;
- Telegram-канал "Вимикач" за посиланням.
Нагадаємо, ЗАЕС опинилася на межі блекауту втретє за місяць через російський обстріл.
Також ми писали, що 28 листопада українська енергетика вчергове опинилася під масованою атакою Росії.
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