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Київ та область завтра будуть без світла — актуальні графіки

5 грудня 2024 23:40
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Києві та області вже відомі графіки відключень світла на п'ятницю 6 грудня
Працівник ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Національна енергосистема України продовжує відновлюватися після масштабного обстрілу російських окупантів. Для стабілізації мережі та балансування навантаження споживачам завтра у Києві та області будуть запроваджені погодинні відключення. 

Графік відключень публікує Укренерго та ДТЕК.

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Черги та графіки відключень світла на 6 грудня

Завтра, у п'ятницю, 6 грудня в Україні діятимуть такі режими відключень:

  • одна черга (4 години) — з 6:00 до 7:00;
  • дві черги (8 годин) — з 7:00 до 20:00;
  • одна черга — з 20:00 до 22:00.

Для промислових підприємств встановлено обмеження на споживання електроенергії з 5:00 до 23:00.

ДТЕК інформує про графіки відключень у Києві,  та Київській області.  Жителі Києва (група 2) будуть відчувати перебої в електропостачанні протягом чотирьох годин один раз на добу. Інші споживачі можуть очікувати відключень на 6-8 годин залежно від групи.

Київ та область завтра будуть без світла — актуальні графіки - фото 1
Графік відключень світла у Києві 6 грудня. Фото: ДТЕК

У Київській області відключення світла прогнозуються один або двічі на добу, тривалість яких може варіюватися від чотирьох до восьми годин.

Київ та область завтра будуть без світла — актуальні графіки - фото 2
Графік відключень світла у Київській області. Фото: ДТЕК

Де можна дізнатись графіки відключень:

Нагадаємо, ЗАЕС опинилася на межі блекауту втретє за місяць через російський обстріл.

Також ми писали, що 28 листопада українська енергетика вчергове опинилася під масованою атакою Росії.

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