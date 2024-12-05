В Києві та області вже відомі графіки відключень світла на п'ятницю 6 грудня

Працівник ДТЕК. Ілюстративне фото: ДТЕК

Національна енергосистема України продовжує відновлюватися після масштабного обстрілу російських окупантів. Для стабілізації мережі та балансування навантаження споживачам завтра у Києві та області будуть запроваджені погодинні відключення.

Графік відключень публікує Укренерго та ДТЕК.

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Черги та графіки відключень світла на 6 грудня

Завтра, у п'ятницю, 6 грудня в Україні діятимуть такі режими відключень:

одна черга (4 години) — з 6:00 до 7:00;

дві черги (8 годин) — з 7:00 до 20:00;

одна черга — з 20:00 до 22:00.

Для промислових підприємств встановлено обмеження на споживання електроенергії з 5:00 до 23:00.

ДТЕК інформує про графіки відключень у Києві, та Київській області. Жителі Києва (група 2) будуть відчувати перебої в електропостачанні протягом чотирьох годин один раз на добу. Інші споживачі можуть очікувати відключень на 6-8 годин залежно від групи.

Графік відключень світла у Києві 6 грудня. Фото: ДТЕК

У Київській області відключення світла прогнозуються один або двічі на добу, тривалість яких може варіюватися від чотирьох до восьми годин.

Графік відключень світла у Київській області. Фото: ДТЕК

Де можна дізнатись графіки відключень:

графіки для Києва розміщені за посиланням;

для Київської області за посиланням;

Telegram-канал "Вимикач" за посиланням.

Нагадаємо, ЗАЕС опинилася на межі блекауту втретє за місяць через російський обстріл.

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