В Киеве и области уже известны графики отключения света на пятницу 6 декабря

Киев и область завтра будут без света — актуальные графики
Национальная энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после масштабных обстрелов российских оккупантов. Для стабилизации сети и балансировки погрузки потребителям завтра в Киеве и области будут введены почасовые отключения.
График отключений публикует Укрэнерго и ДТЭК.
Очереди и графики отключения света на 6 декабря
Завтра, в пятницу, 6 декабря в Украине будут действовать следующие режимы отключений:
- одна очередь (4 часа) — с 6:00 до 7:00;
- две очереди (8 часов) — с 7:00 до 20:00;
- одна очередь — с 20:00 до 22:00.
Для промышленных предприятий установлены ограничения на потребление электроэнергии с 5:00 до 23:00.
ДТЭК информирует о графиках отключений в Киеве и Киевской области. Жители Киева (группа 2) будут ощущать перебои в электроснабжении в течение четырех часов один раз в сутки. Остальные потребители могут ожидать отключений на 6-8 часов в зависимости от группы.
В Киевской области отключения света прогнозируются один или два раза в сутки, продолжительность которых может варьироваться от четырех до восьми часов.
Где можно узнать графики отключений:
- графики для Киева размещены по ссылке;
- для Киевской области по ссылке;
- Telegram-канал "Выключатель" по ссылке.
Напомним, ЗАЭС оказалась на грани блекаута в третий раз через месяц из-за российских обстрелов.
Также мы писали, что 28 ноября украинская энергетика в очередной раз оказалась под массированной атакой России.
Читайте Новини.LIVE!