Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киев и область завтра будут без света — актуальные графики arrow

Киев и область завтра будут без света — актуальные графики

5 декабря 2024 23:40
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Киеве и области уже известны графики отключения света на пятницу 6 декабря
Работник ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Национальная энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после масштабных обстрелов российских оккупантов. Для стабилизации сети и балансировки погрузки потребителям завтра в Киеве и области будут введены почасовые отключения.

График отключений публикует Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Очереди и графики отключения света на 6 декабря

Завтра, в пятницу, 6 декабря в Украине будут действовать следующие режимы отключений:

  • одна очередь (4 часа) — с 6:00 до 7:00;
  • две очереди (8 часов) — с 7:00 до 20:00;
  • одна очередь — с 20:00 до 22:00.

Для промышленных предприятий установлены ограничения на потребление электроэнергии с 5:00 до 23:00.

ДТЭК информирует о графиках отключений в Киеве и Киевской области. Жители Киева (группа 2) будут ощущать перебои в электроснабжении в течение четырех часов один раз в сутки. Остальные потребители могут ожидать отключений на 6-8 часов в зависимости от группы.

Киев и область завтра будут без света - актуальные графики - фото 1
График отключения света в Киеве 6 декабря. Фото: ДТЭК

В Киевской области отключения света прогнозируются один или два раза в сутки, продолжительность которых может варьироваться от четырех до восьми часов.

Киев и область завтра будут без света - актуальные графики - фото 2
График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Где можно узнать графики отключений:

Напомним, ЗАЭС оказалась на грани блекаута в третий раз через месяц из-за российских обстрелов.

Также мы писали, что 28 ноября украинская энергетика в очередной раз оказалась под массированной атакой России.

Киев Укрэнерго ДТЭК отключения света графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:40 Киев и область завтра будут без света — актуальные графики

22:51 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, тот обжаловал — что решил суд

22:30 В Киеве снова будет снежить — синоптики дали прогноз на завтра

22:23 В тюрьму из-за веры — на Одесчине судили баптиста-уклониста

22:08 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

21:34 В США произошло два мощных землетрясения, приближается цунами

Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

21:13 Доброволец застрелил мужчину посреди улицы — что решил суд

21:02 Лубинец назвал критической ситуацию с медпомощью пленным в РФ

20:51 Некоторые украинцы автоматически получат 1000 грн – кого касается

23:40 Киев и область завтра будут без света — актуальные графики

22:51 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, тот обжаловал — что решил суд

22:30 В Киеве снова будет снежить — синоптики дали прогноз на завтра

22:23 В тюрьму из-за веры — на Одесчине судили баптиста-уклониста

22:08 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

21:34 В США произошло два мощных землетрясения, приближается цунами

21:13 Доброволец застрелил мужчину посреди улицы — что решил суд

21:02 Лубинец назвал критической ситуацию с медпомощью пленным в РФ

20:51 Некоторые украинцы автоматически получат 1000 грн – кого касается

20:41 Зимняя непогода идет в Украину — синоптики дали прогноз на завтра

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК