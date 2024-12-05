В Киеве и области уже известны графики отключения света на пятницу 6 декабря

Работник ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

Национальная энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после масштабных обстрелов российских оккупантов. Для стабилизации сети и балансировки погрузки потребителям завтра в Киеве и области будут введены почасовые отключения.

График отключений публикует Укрэнерго и ДТЭК.

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Очереди и графики отключения света на 6 декабря

Завтра, в пятницу, 6 декабря в Украине будут действовать следующие режимы отключений:

одна очередь (4 часа) — с 6:00 до 7:00;

две очереди (8 часов) — с 7:00 до 20:00;

одна очередь — с 20:00 до 22:00.

Для промышленных предприятий установлены ограничения на потребление электроэнергии с 5:00 до 23:00.

ДТЭК информирует о графиках отключений в Киеве и Киевской области. Жители Киева (группа 2) будут ощущать перебои в электроснабжении в течение четырех часов один раз в сутки. Остальные потребители могут ожидать отключений на 6-8 часов в зависимости от группы.

График отключения света в Киеве 6 декабря. Фото: ДТЭК

В Киевской области отключения света прогнозируются один или два раза в сутки, продолжительность которых может варьироваться от четырех до восьми часов.

График отключения света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Где можно узнать графики отключений:

графики для Киева размещены по ссылке;

для Киевской области по ссылке;

Telegram-канал "Выключатель" по ссылке.

Напомним, ЗАЭС оказалась на грани блекаута в третий раз через месяц из-за российских обстрелов.

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