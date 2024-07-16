З'явилась інформація про графіки відключення світла на 16 липня

Київ та область знов будуть без світла — вже відомий графік відключень
Сьогодні, 16 липня, НЕК "Укренерго" застосує жорсткі відключення електроенергії у Києві та Київській області. Діятимуть відразу чотири черги відключень.
Про це 15 липня, у понеділок повідомляє компанія ДТЕК у Telegram.
Як само і коли будуть відключати світло
Енергетики кажуть, що найбільший дефіцит електроенергії прогнозується з 00:00 до 02:00. Вдень цей проміжок рахується з 16:00 до 24:00.
Таким чином дуже високою є ймовірність відключення світла у світло-сірих зонах графіків. Крім того, будуть задіяні й звичайні три черги відключень.
Переглянути графік відключень світла для Києва і області можна на сайті ДТЕК.
Раніше ми розповідали, що Центрі досліджень енергетики прогнозують, що вже у вересні-жовтні можливо скасують відключення світла.
Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла.
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