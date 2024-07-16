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Київ та область знов будуть без світла — вже відомий графік відключень

16 липня 2024 00:37
Анатолій Слюсар - Редактор
З'явилась інформація про графіки відключення світла на 16 липня
Нічний Київ без світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Сьогодні, 16 липня, НЕК "Укренерго" застосує жорсткі відключення електроенергії у Києві та Київській області. Діятимуть відразу чотири черги відключень.  

Про це 15 липня, у понеділок повідомляє компанія ДТЕК у Telegram.

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Енергетики кажуть, що найбільший дефіцит електроенергії прогнозується з 00:00 до 02:00. Вдень цей проміжок рахується з 16:00 до 24:00.

графік відключень світла

Таким чином дуже високою є ймовірність відключення світла у світло-сірих зонах графіків. Крім того, будуть задіяні й звичайні три черги відключень.

графік відключень
Роз'яснення щодо позначок в графіках відключень

Переглянути графік відключень світла для Києва і області можна на сайті ДТЕК.

Раніше ми розповідали, що Центрі досліджень енергетики прогнозують, що  вже у вересні-жовтні можливо скасують відключення світла.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла

Київ Укренерго ДТЕК енергосистема світло блекаут

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