З'явилась інформація про графіки відключення світла на 16 липня

Нічний Київ без світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 липня, НЕК "Укренерго" застосує жорсткі відключення електроенергії у Києві та Київській області. Діятимуть відразу чотири черги відключень.

Про це 15 липня, у понеділок повідомляє компанія ДТЕК у Telegram.

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Як само і коли будуть відключати світло

Енергетики кажуть, що найбільший дефіцит електроенергії прогнозується з 00:00 до 02:00. Вдень цей проміжок рахується з 16:00 до 24:00.

Таким чином дуже високою є ймовірність відключення світла у світло-сірих зонах графіків. Крім того, будуть задіяні й звичайні три черги відключень.

Роз'яснення щодо позначок в графіках відключень

Переглянути графік відключень світла для Києва і області можна на сайті ДТЕК.

Раніше ми розповідали, що Центрі досліджень енергетики прогнозують, що вже у вересні-жовтні можливо скасують відключення світла.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла.