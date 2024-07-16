Появилась информация о графиках отключения света на 16 июля

Киев и область снова будут без света — уже известен график отключений
Сегодня, 16 июля, НЭК "Укрэнерго" применит жесткие отключения электроэнергии в Киеве и в Киевской области. Будут действовать сразу четыре очереди отключений.
Об этом 15 июля, в понедельник сообщает компания ДТЭК в Telegram.
Как и когда будут отключать свет
Энергетики говорят, что самый большой дефицит электроэнергии прогнозируется с 00:00 до 02:00. Днем этот промежуток считается с 16:00 до 24:00.
Таким образом очень высока вероятность отключения света в светло-серых зонах графиков. Кроме того, будут задействованы и обычные три очереди отключений.
Просмотреть график отключений света для Киева и области можно на сайте ДТЭК.
Ранее мы рассказывали, что в Центре исследований энергетики прогнозируют, что уже в сентябре-октябре возможно отменят отключение света.
Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света.
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