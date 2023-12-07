"Київ цифровий" сповіщатиме про відключення світла — як налаштувати функцію

Застосунок "Київ цифровий" на телефоні. Фото: вечірній Київ

У додатку "Київ цифровий" запустили нову функцію. Відтепер киян сповіщатимуть про введення та закінчення стабілізаційних, а також екстрених відключень світла у столиці.

Про це повідомляють у ДТЕК.

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Як підключити функцію

"Без паніки! Наразі ніяких відключень немає — енергосистема працює в штатному режимі! Але, якщо буде потрібно запровадити екстрене чи стабілізаційне відключення, ви дізнаєтесь про це дууууже швидко у додатку Київ Цифровий", — написали у ДТЕК.

Для того, щоб підключити дану функцію, необхідно зробити такі кроки:

Відкрити К — Комунальні послуги — ДТЕК Світло.

Додати адресу, якщо вона не збереглась автоматично.

Цікаво, що користувачі можуть цілодобово отримувати інформацію, або увімкнути режим "Не турбувати вночі".

Нагадаємо, очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус наголосив, що країна достатньо готова до зими. За його словами, наразі триває робота над тим, щоб у всіх громадян було світло і тепло.

Також ми писали, що взимку енергетики радять українцям дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе уникнути відключень світла.