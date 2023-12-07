"Киев цифровой" будет оповещать об отключении света — как настроить функцию

Приложение "Киев цифровой" на телефоне. Фото: вечерний Киев

В приложении "Киев цифровой" запустили новую функцию. Теперь киевлян будут оповещать о введении и окончании стабилизационных, а также экстренных отключений света в столице.

Об этом сообщают в ДТЭК.

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Как подключить функцию

"Без паники! Пока никаких отключений нет — энергосистема работает в штатном режиме! Но, если потребуется ввести экстренное или стабилизационное отключение, вы узнаете об этом очень быстро в приложении Киев Цифровой", — написали в ДТЭК.

Для того чтобы подключить данную функцию, необходимо сделать следующие шаги:

Открыть К — Коммунальные услуги — ДТЭК Свет.

Добавить адрес, если он не сохранился автоматически.

Интересно, что пользователи могут круглосуточно получать информацию или включить режим "Не беспокоить ночью".

Напомним, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подчеркнул, что страна достаточно готова к зиме. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы у всех граждан было светло и тепло.

Также мы писали, что зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света.