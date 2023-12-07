"Киев цифровой" будет оповещать об отключении света — как настроить функцию
В приложении "Киев цифровой" запустили новую функцию. Теперь киевлян будут оповещать о введении и окончании стабилизационных, а также экстренных отключений света в столице.
Об этом сообщают в ДТЭК.
Как подключить функцию
"Без паники! Пока никаких отключений нет — энергосистема работает в штатном режиме! Но, если потребуется ввести экстренное или стабилизационное отключение, вы узнаете об этом очень быстро в приложении Киев Цифровой", — написали в ДТЭК.
Для того чтобы подключить данную функцию, необходимо сделать следующие шаги:
- Открыть К — Коммунальные услуги — ДТЭК Свет.
- Добавить адрес, если он не сохранился автоматически.
Интересно, что пользователи могут круглосуточно получать информацию или включить режим "Не беспокоить ночью".
Напомним, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подчеркнул, что страна достаточно готова к зиме. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы у всех граждан было светло и тепло.
Также мы писали, что зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света.
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