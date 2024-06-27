Київ опинився в ТОП-10 найгірших міст світу за рівнем життя — дані рейтингу The Economist

Київ. Фото ілюстративне: khreshchatyk.kyiv.ua

Столиця України увійшла до десяти найгірших міст світу за рівнем якості життя. Крім Києва, до цього антирейтингу увійшли здебільшого міста Африки й Азії.

Про це свідчать дані рейтингу, який в середу, 26 червня, оприлюднило видання The Economist.

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Що відомо про результати рейтингу The Economist

Рейтинг найкращих і найгірших міст світу укладали з урахуванням п'яти критеріїв: стабільність, охорона здоров'я, культура та довколишнє середовище, освіта та інфраструктура.

Найнижче місце в рейтингу посів Дамаск, а Київ вже другий рік поспіль опиняється серед десяти найменш комфортних для проживання міст. Цього року столиця Україна у списку зі 173 міст опинилася на 165 сходинці.

Рейтинг міст за рівнем життя. Скриншот The Economist

Найкращим містом для проживання визнали Відень. Також до десятки кращих міст світу за рівнем життя увійшли Копенгаген, Цюрих, Женева, Калгарі, Ванкувер, Мельбурн, Сідней, Осака та Окленд.

Нагадаємо, Україна опинилася в антирейтингу МВФ. За рівнем боргу наша країна посідає третє місце у світі. Більше заборгованості перед міжнародним кредитором лише в Аргентини та Єгипту.

Також ми повідомляли про те, що більше десятка українських університетів увійшли до рейтингу найкращих вищих навчальних закладів світу. Серед вишів, що увійшли до списку найкращих, заклади Києва, Харкова, Львова, Сум та Одеси.