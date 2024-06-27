Киев оказался в ТОП-10 самых худших городов мира по уровню жизни — данные рейтинга The Economist

Киев. Фото иллюстративное: khreshchatyk.kyiv.ua

Столица Украины вошла в десятку худших городов мира по уровню качества жизни. Кроме Киева, в этот антирейтинг вошли в основном города Африки и Азии.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который в среду, 26 июня, обнародовало издание The Economist.

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Что известно о результатах рейтинга The Economist

Рейтинг лучших и худших городов мира заключался с учетом пяти критериев: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Самое низкое место в рейтинге занял Дамаск, а Киев уже второй год подряд оказывается среди десяти наименее комфортных для проживания городов. В этом году столица Украины в списке из 173 городов оказалась на 165 месте.

Рейтинг городов по уровню жизни. Скриншот The Economist

Лучшим городом для проживания признали Вену. Также в десятку лучших городов мира по уровню жизни вошли Копенгаген, Цюрих, Женева, Калгари, Ванкувер, Мельбурн, Сидней, Осака и Окленд.

Напомним, Украина оказалась в антирейтинге МВФ. По уровню долга наша страна занимает третье место в мире. Больше задолженности перед международным кредитором только у Аргентины и Египта.

Также мы сообщали о том, что более десятка украинских университетов вошли в рейтинг лучших вузов мира. Среди вузов, вошедших в список лучших, заведения Киева, Харькова, Львова, Сум и Одессы.