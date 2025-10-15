Кучеренко натякнув, що Київ може залишитись без світла знову

Роботи на електромережі. Фото: ДТЕК/Telegram

Після масованого російського удару минулої п’ятниці дві теплові електроцентралі Києва повністю відключились. За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, через ці обстріли енергосистема столиці втратила близько 1400 мегават потужності та опинилася в критичному дефіциті.

Про це Олексій Кучеренко заявив в ефірі "Київського часу" у середу, 15 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Київ залишився без двох ТЕЦ

Народний депутат від фракції "Батьківщина" пояснив, що після обстрілу дві київські ТЕЦ зупинили роботу, а в енергосистемі утворився значний дефіцит потужності. Він зазначив, що Київ і до цього був енергетично залежним від зовнішнього підживлення, а нині власних ресурсів місту катастрофічно не вистачає.



"У нас дефіцит потужностей, спричинений значними пошкодженнями, які були і яки додалися і додаються кожного дня. У п'ятницю після удару дві києвські ТЕЦ "відвалилися на нуль", тобто вони видають нуль електроенергії", — зазначив Кучеренко.

Водночас парламентар наголосив, що ані центральна, ані місцева влада, а також приватні власники енергетичних об’єктів не підготувалися до можливих атак.

"Зрозуміло, що дефіцит. А Київ і так дефіцитний по генерації. Він не може жити без зовнішнього підживлення, йому власного не вистачає", — сказав Кучеренко.

Нагадаємо, що внаслідок нічних атак російських безпілотників по енергетичній інфраструктурі кількох регіонів України вранці 15 жовтня частина споживачів залишалася без світла.

Раніше ми також інформували, що Зеленський підкреслив — Росія щоночі навмисно атакує електростанції, лінії електропередач і газову інфраструктуру, прагнучи зруйнувати енергосистему України напередодні зими.