Главная Киев Киев в опасности из-за энергодефицита — Кучеренко раскрыл детали

Киев в опасности из-за энергодефицита — Кучеренко раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 21:58
Кучеренко намекнул, что Киев может остаться без света снова
Работы на электросети. Фото: ДТЭК/Telegram

После массированного российского удара в прошлую пятницу две тепловые электроцентрали Киева полностью отключились. По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, из-за этих обстрелов энергосистема столицы потеряла около 1400 мегаватт мощности и оказалась в критическом дефиците.

Об этом Алексей Кучеренко заявил в эфире "Київського часу" в среду, 15 октября.

Читайте также:

Киев остался без двух ТЭЦ

Народный депутат от фракции "Батькивщина" объяснил, что после обстрела две киевские ТЭЦ остановили работу, а в энергосистеме образовался значительный дефицит мощности. Он отметил, что Киев и до этого был энергетически зависимым от внешней подпитки, а сейчас собственных ресурсов городу катастрофически не хватает.

"У нас дефицит мощностей, вызванный значительными повреждениями, которые были и которые добавились и добавляются каждый день. В пятницу после удара две киевские ТЭЦ "отвалились на ноль", то есть они выдают ноль электроэнергии", — отметил Кучеренко.

В то же время парламентарий подчеркнул, что ни центральная, ни местная власть, а также частные владельцы энергетических объектов не подготовились к возможным атакам.

"Понятно, что дефицит. А Киев и так дефицитный по генерации. Он не может жить без внешней подпитки, ему собственного не хватает", — сказал Кучеренко.

Напомним, что в результате ночных атак российских беспилотников по энергетической инфраструктуре нескольких регионов Украины утром 15 октября часть потребителей оставалась без света.

Ранее мы также информировали, что Зеленский подчеркнул — Россия и каждую ночь намеренно атакует электростанции, линии электропередач и газовую инфраструктуру, стремясь разрушить энергосистему Украины накануне зимы.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
