Як відключатимуть світло в Києві 25 жовтня 2025 року — графіки від ДТЕК

Стабілізаційні графіки відключень світла в Києві в суботу, 25 жовтня, застосовуватимуть від 07:00 до 23:00. Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Про це повідомили у ДТЕК.

Як відключатимуть світло в Києві 25 жовтня

У столиці діятимуть відключення за 12 чергами:

черга 1.1: світла не буде від 15:00 до 19:00;

черга 1.2: світло буде весь день;

черга 2.1: світла не буде від 14:30 до 19:00;

черга 2.2: світла не буде від 14:30 до 19:00;

черга 3.1: світла не буде від 18:00 до 23:00;

черга 3.2: світла не буде від 08:00 до 12:00, від 18:00 до 23:00;

черга 4.1: світла не буде від 08:00 до 12:00 та від 18:00 до 22:00;

черга 4.2: світла не буде від 08:00 до 12:00 та від 18:00 до 23:00;

черги 5.1, 5.2: світло буде весь день;

черги 6.1 та 6.2: світла не буде від 11:00 до 15:30.

Перевірити, в які години не буде світла, можна на сайті чи в застосунку Yasno або на сайті ДТЕК "Київські електромережі".

Нагадаємо, 25 жовтня в деяких регіонах України застосовуватимуть обмеження електроспоживання. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, що на Одещині триває робота над відновленням пошкоджених унаслідок обстрілів енергооб'єктів. Графіки відключень у регіоні поки що не діють, але не виключається, що їх можуть запровадити.