Как будут отключать свет в Киеве 25 октября 2025 года — графики от ДТЭК

Стабилизационные графики отключений света в Киеве в субботу, 25 октября, будут применять с 07:00 до 23:00. Причиной введения ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Как будут отключать свет в Киеве 25 октября

В столице будут действовать отключения по 12 очередям:

очередь 1.1: света не будет с 15:00 до 19:00;

очередь 1.2: свет будет весь день;

очередь 2.1: света не будет с 14:30 до 19:00;

очередь 2.2: света не будет с 14:30 до 19:00;

очередь 3.1: света не будет с 18:00 до 23:00;

очередь 3.2: света не будет с 08:00 до 12:00, от 18:00 до 23:00;

очередь 4.1: света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00;

очередь 4.2: света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00;

очереди 5.1, 5.2: свет будет весь день;

очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 11:00 до 15:30.

Проверить, в какие часы не будет света, можно на сайте или в приложении Yasno или на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

Напомним, 25 октября в некоторых регионах Украины будут применять ограничения электропотребления. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали, что в Одесской области продолжается работа над восстановлением поврежденных в результате обстрелов энергообъектов. Графики отключений в регионе пока не действуют, но не исключается, что их могут ввести.