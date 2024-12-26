Відключення сС

Київ у пітьмі — як відключатимуть світло в столиці завтра
У п'ятницю, 27 грудня, у Києві та області діятимуть графіки відключення електроенергії. Завтра світла буде більше, за вказівкою "Укренерго", будуть вимикати по пів черги одночасно й лише до 17:00.
Про це повідомляє ДТЕК.
Графік відключення у Києві 27 грудня
У більшості черг світло буде протягом усього дня. У 3.1, 5.1 і 5.2 черг світла не буде 2,5-3,5 години за день.
Графік відключення на Київщині 27 грудня
У Київській області світла не буде у 2.1, 4.1, 4.2 груп. Тривалість відключень — 2-3,5 години.
Нагадаємо, завтра світла не буде майже увесь день. В Укренерго повідомили про тимчасові обмеження електропостачання в Україні у п'ятницю, 27 грудня, які стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.
Тим часом, на Дніпропетровщині та Полтавщині запроваджені обмеження електропостачання. Вони триватимуть ще тиждень.
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