Відключення сС

Місто у темряві. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 27 грудня, у Києві та області діятимуть графіки відключення електроенергії. Завтра світла буде більше, за вказівкою "Укренерго", будуть вимикати по пів черги одночасно й лише до 17:00.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Графік відключення у Києві 27 грудня

У більшості черг світло буде протягом усього дня. У 3.1, 5.1 і 5.2 черг світла не буде 2,5-3,5 години за день.

Графік відключень світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла. Фото: ДТЕК

Графік відключення на Київщині 27 грудня

Графік відключень світла. Фото: ДТЕК

У Київській області світла не буде у 2.1, 4.1, 4.2 груп. Тривалість відключень — 2-3,5 години.

Графік відключень світла. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, завтра світла не буде майже увесь день. В Укренерго повідомили про тимчасові обмеження електропостачання в Україні у п'ятницю, 27 грудня, які стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

Тим часом, на Дніпропетровщині та Полтавщині запроваджені обмеження електропостачання. Вони триватимуть ще тиждень.