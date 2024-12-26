Отключение сС

Город в темноте Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 27 декабря, в Киеве и области будут действовать графики отключения электроэнергии. Завтра света будет больше: по указанию Укрэнерго будут выключать по полочереди одновременно и только до 17:00.

Об этом сообщает ДТЭК.

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График отключения в Киеве 27 декабря

В большинстве очередей свет будет в течение всего дня. В 3.1, 5.1 и 5.2 очередей света не будет 2,5-3,5 часа в день.

График отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения в Киевской области 27 декабря

График отключения света. Фото: ДТЭК

В Киевской области света не будет у 2.1, 4.1, 4.2 групп. Продолжительность отключений — 2-3,5 часа.

График отключения света. Фото: ДТЭК

Напомним, завтра света не будет почти весь день. В Укрэнерго сообщили о временных ограничениях электроснабжения в Украине в пятницу, 27 декабря, которые будут касаться как бытовых, так и промышленных потребителей.

Между тем на Днепропетровщине и Полтавщине введены ограничения электроснабжения. Они продлятся еще неделю.