Графіки відключення світла в Києві на 30 червня — прогноз Укренерго

Київ у темряві — в Укренерго показали графіки відключень світла в столиці завтра
Графіки відключення світла в Києві у неділю, 30 червня, діятимуть весь день. Енергетики попереджають про жорсткіші обмеження в вечірні години.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.
Відключення світла в Києві 30 червня
За прогнозом Укренерго, обмеження споживання світла застосовуватимуть протягом усього дня. Більш жорсткі обмеження можуть припасти з 17:00 до 23:00.
Також енергетики уточнили, що на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах можна подивитись, коли не буде світла.
"Коли світло є — споживайте, будь ласка, ощадливо", — додали в Укренерго.
Коли не слід користуватися електроприладами
Українці найбільше споживають електрики у пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У цей час масово вмикають енергоємні прилади, зокрема бойлери, пральні машини, кондиціонери, електрочайники та духові шафи.
Енергетики пропонують за змоги користуватися такими приладами вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, що відомі графіки планових відключень світла в Україні на неділю, 30 червня.
Також в Yasno спрогнозували, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. Натомість в Укренерго дали рекомендації, як підготуватися до довгих зимових відключень електроенергії.
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