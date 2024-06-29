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Київ у темряві — в Укренерго показали графіки відключень світла в столиці завтра

29 червня 2024 23:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Графіки відключення світла в Києві на 30 червня — прогноз Укренерго
Чоловік працює за ноутбуком під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Графіки відключення світла в Києві у неділю, 30 червня, діятимуть весь день. Енергетики попереджають про жорсткіші обмеження в вечірні години. 

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram. 

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Відключення світла в Києві 30 червня

За прогнозом Укренерго, обмеження споживання світла застосовуватимуть протягом усього дня. Більш жорсткі обмеження можуть припасти з 17:00 до 23:00.

Коли не можна користуватися елекроприладами
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Також енергетики уточнили, що на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах можна подивитись, коли не буде світла.

"Коли світло є — споживайте, будь ласка, ощадливо", — додали в Укренерго.

Коли не слід користуватися електроприладами

Українці найбільше споживають електрики у пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У цей час масово вмикають енергоємні прилади, зокрема бойлери, пральні машини, кондиціонери, електрочайники та духові шафи.

Енергетики пропонують за змоги користуватися такими приладами вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Коли не буде світла в Києві
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: Межівська селищна територіальна громада

Нагадаємо, що відомі графіки планових відключень світла в Україні на неділю, 30 червня.

Також в Yasno спрогнозували, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу. Натомість в Укренерго дали рекомендації, як підготуватися до довгих зимових відключень електроенергії.

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