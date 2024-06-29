Графики отключения света в Киеве на 30 июня — прогноз Укрэнерго

Мужчина работает за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Киеве в воскресенье, 30 июня, будут действовать весь день. Энергетики предупреждают о более жестких ограничениях в вечерние часы.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Отключение света в Киеве 30 июня

По прогнозу Укрэнерго, ограничения потребления света будут применяться в течение всего дня. Более жесткие ограничения могут прийтись с 17:00 до 23:00 .

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Также энергетики уточнили, что на сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях можно посмотреть, когда света не будет.

"Когда свет есть — потребляйте, пожалуйста, бережливо", — добавили в Укрэнерго.

Когда не следует пользоваться электроприборами

Украинцы больше всего потребляют электричества в пиковые часы: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В это время массово включают энергоемкие приборы, в том числе бойлеры, стиральные машины, кондиционеры, электрочайники и духовые шкафы.

Энергетики предлагают по возможности пользоваться такими приборами ночью с 23:00 до 6:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: Межевская поселковая территориальная громада

Напомним, что известны графики плановых отключений света в Украине на воскресенье, 30 июня.

Также в Yasno спрогнозировали, что в Украине зимой могут выключать свет до 12 часов в сутки. В Укрэнерго дали рекомендации, как подготовиться к долгим зимним отключениям электроэнергии.