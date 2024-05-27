Київ відправляє допомогу постраждалому внаслідок ворожої атаки Харкову — що у списку

Наслідки російського удару по Епіцентру у Харкові 25 травня. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Влада Києва у день жалоби за загиблими внаслідок ударів Росії по будівельному гіпермаркету Епіцентр в Харкові оголосила про надання гуманітарної допомогу місту. У списку, зокрема, апарати ШВЛ та генератори.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram в понеділок, 27 травня.

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Список допомоги Харкову від Києва

Столиця готова надати Харкову медичну техніку, генератори та транспорт.

"Київ готовий відправити в Харків допомогу — 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів, 10 пасажирських автобусів", — повідомив Кличко.

За його словами, кияни співчувають родинам загиблих унаслідок масованої ракетної атаки росіян на Харків 25 травня.

ППО для Харкова

Очільник столиці також закликав міжнародних партнерів надати Україні засоби ППО для відбиття атак ворога.

"Звертаюся й до всіх міжнародних партнерів, від яких залежить надання необхідного озброєння Україні. Зокрема, й ППО для Харкова, що розташований недалеко від кордону з Росією. Саме цим користується ворог, буквально знищуючи місто", — додав мер Києва.

Масована атака на Харків 25 травня

Кількість загиблих внаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 16 людей. Ще 45 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Крім того, під обстріл потрапив і центр міста. Для удару по місту росіяни використали керовані авіаційні бомби.

На обстріли відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель, назвавши це жахливим злочином. Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав російський удар божевіллям.