Киев отправляет помощь пострадавшему в результате вражеской атаки Харькову — что в списке

Последствия удара по Эпицентру в Харькове 25 мая. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Власти Киева в день траура по погибшим в результате ударов России по строительному гипермаркету Эпицентр в Харькове объявили о предоставлении гуманитарной помощи городу. В списке, в частности, аппараты ИВЛ и генераторы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в понедельник, 27 мая.

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Столица готова предоставить Харькову медицинскую технику, генераторы и транспорт.

"Киев готов отправить в Харьков помощь - 30 аппаратов ИВЛ, 50 генераторов, 10 пассажирских автобусов", — сообщил Кличко.

По его словам, киевляне соболезнуют семьям погибших в результате массированной ракетной атаки россиян на Харьков 25 мая.

ПВО для Харькова

Глава столицы также призвал международных партнеров предоставить Украине средства ПВО для отражения атак врага.

"Обращаюсь и ко всем международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине. В частности, и ПВО для Харькова, находящегося недалеко от границы с Россией. Именно этим пользуется враг, буквально уничтожая город", — добавил мэр Киева.

Массированная атака на Харьков 25 мая

Число погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету Эпицентр в Харькове возросло до 16 человек . Еще 45 человек получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, под обстрел попал и центр города. Для удара по городу россияне использовали управляемые авиационные бомбы.

На обстрелы отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель , назвав это ужасающим преступлением. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.