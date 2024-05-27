Киев отправляет помощь пострадавшему в результате вражеской атаки Харькову — что в списке
Власти Киева в день траура по погибшим в результате ударов России по строительному гипермаркету Эпицентр в Харькове объявили о предоставлении гуманитарной помощи городу. В списке, в частности, аппараты ИВЛ и генераторы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в понедельник, 27 мая.
Список помощи Харькову от Киева
Столица готова предоставить Харькову медицинскую технику, генераторы и транспорт.
"Киев готов отправить в Харьков помощь - 30 аппаратов ИВЛ, 50 генераторов, 10 пассажирских автобусов", — сообщил Кличко.
По его словам, киевляне соболезнуют семьям погибших в результате массированной ракетной атаки россиян на Харьков 25 мая.
ПВО для Харькова
Глава столицы также призвал международных партнеров предоставить Украине средства ПВО для отражения атак врага.
"Обращаюсь и ко всем международным партнерам, от которых зависит предоставление необходимого вооружения Украине. В частности, и ПВО для Харькова, находящегося недалеко от границы с Россией. Именно этим пользуется враг, буквально уничтожая город", — добавил мэр Киева.
Массированная атака на Харьков 25 мая
Число погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету Эпицентр в Харькове возросло до 16 человек . Еще 45 человек получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, под обстрел попал и центр города. Для удара по городу россияне использовали управляемые авиационные бомбы.
На обстрелы отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель , назвав это ужасающим преступлением. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.
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