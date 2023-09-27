Київ витратив на закордонні вояжі підлеглих Кличка понад 700 тис. гривень, — ЗМІ

Мер Києва Віталій Кличко під час закордонного візиту. Фото: соцмережі політика

Впродовж літа та вересня київські посадовці та нардепи їздили у відрядження, серед них були і закордонні. Вони були з візитами у Великій Британії, Австрії, Хорватії та Іспанії. На свої рахунки п’ять керівників департаментів КМДА, шість депутатів Київради й очільники двох комунальних установ отримали разом 737 тисяч гривень як компенсацію витрат під час поїздок на роботі.

Про це пише видання КиївВлада.

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"Найменша сума виплат становить 11 тисяч гривень, а найвища — майже 119 тис. гривень. При цьому лише третина "відряджених" публічно відзвітувала про свої поїздки в соцмережах, куди решта здійснювали робочі візити за кошт платників податків — громадськості невідомо", — йдеться у повідомленні.

Хто отримав найбільше

Зазначається, що директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник отримала найбільше відшкодування серед керівників департаментів столичної адміністрації. В липні їй перерахували 95,8 тис. гривень.

Швидше за все, йдеться про компенсацію за поїздку Наталії Мельник до Лондона (Велика Британія). Про це вона повідомляла на своїй сторінці у Facebook наприкінці червня.

Скриншот допису

"Де зупинялася посадовиця, з її соцмереж зрозуміти неможливо. До слова, доба проживання у 3-зіркових готелях Лондона коштує в середньму 6 тис. гривень, 4-зіркових — близько 9 тис. гривень, а 5-зіркових — від 10 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Після Мельник одну з найбільших компенсацій отримала директорка Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА Оксана Колтик. В червні їй перерахували 78,3 тис. гривень.

Також директору Департаменту соціальної політики КМДА Руслану Світлому нарахували за відрядження майже 53 тис. гривень.

Як стало відомо, в липні він разом зі своїми колегами їздив з робочим візитом до Відня (Австрія).

Руслан Світлий (другий зліва) та Марина Хонда (третя зліва). Фото: соцмережі політика

"Зазначимо, що у Відні безліч варіантів проживання у 5-зіркових готелях з ціною від 7 тис. гривень на добу, а з нижчою "зірковістю" — відповідно, ще дешевше", — наголошують у матеріалі.

Найменші виплати для чиновників

Найменше відшкодувань отримав директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк. Він у вересні отримав 48,8 тис. гривень.

Своєю чергою перший заступник директора Департаменту суспільних комунікацій КМДА Дмитро Рубан отримав 39,2 тис. гривень, а директор Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай забрала відшкодування сумою понад 11 тис. гривень. Проте вони не публікували інформацію щодо своїх відряджень у соцмережах.

Рекордні компенсації

"Серед народних обранців столиці найбільша компенсація витрат у відрядженні була нарахована Вікторїі Мусі ("УДАР"). "Відпускні" вона отримувала двічі: на початку червня ― 69,4 тис. гривень, та на початку вересня — 49,1 тис. гривень. Де Вікторія Муха перебувала з робочими візитами в ці періоди, достеменно невідомо", — зазначають журналісти.

Проте наприкінці липня на своїй Facebook-сторінці написала, що була у місті Барселона (Іспанія) разом з мером Києва Віталієм Кличком. Там українська делегація зустрілася з новообраним мером іспанського міста та представниками мерії.

Скриншот допису

"Зазначимо, що ціна 5-зіркового готельного номеру в Барселоні на добу обійдеться від 10 тис. гривень, при цьому можна обрати і скромніше помешкання за доступнішими цінами", — пояснюють у матеріалі.

Також депутатка Київради Євгенія Кулеба ("Слуга народу") отримала наприкінці червня 56,4 тис. гривень компенсації, проте, де вона саме перебувала, невідомо.

Крім того, депутат від партії "Голос" Григорій Маленко отримав відшкодування розміром 47,4 тис. гривень. Наразі теж невідомо, в яких поїздках він брав участь.

"Приблизно на тому ж рівні "відпускні" у депутата від партії "Удар" Олександра Гончарова ― 44,2 тис. гривень, які він отримав у серпні. Про відрядження в своїх соцмережах цього літа він не звітував, однак він присутній на фото з віденської поїздки Руслана Світлого в липні", — зауважують у повідомленні.

Олександр Гончаров (праворуч). Фото: соцмережі

Відрядження інших депутатів

Водночас депутат Дінара Габібуллаєва (партія "Європейська солідарність") отримала найменшу компенсацію серед своїх колег, їй було нараховано 40,9 тис. гривень. У своїй фейсбук-сторінці вона повідомляла про щонайменше дві робочі поїздки. В червні вона стала учасником форуму IDU у Лондоні. Також на ньому був присутній колишній президент України Петро Порошенко зі своєю дружиною депутатом Київради Мариною Порошенко.

Дінара Габібуллаєва (праворуч). Фото: соцмережі

Вже на початку вересня вона відвідала Вараждинську жупанію (Хорватія). Там вона провела зустріч ыз префектом, мером міста, головами молодіжних рад і українцями, які вимушено переїхали до цієї країни через повномасштабне вторгнення Росії.

Скриншот допису

"У розпал літа, на початку серпня, приблизно рівні суми виплат на відрядження отримали керівники двох установ, що підпорядковані Департаменту соціальної політики КМДА. Так, директору Київського пансіонату ветеранів праці Олександру Малєєву нарахували 51,7 тис. гривень, а директору Київського міського центру гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству Тетяні Зотовій — 51,2 тис. гривень. Інформації про те, де вони перебували з робочими візитами влітку, у відкритому доступі знайти на вдалося", — підсумували у матеріалі.

Витрати на закордонні поїздки чиновників. Графік: КиївВлада

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