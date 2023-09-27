Киев потратил на зарубежные вояжи подчиненных Кличко более 700 тыс. гривен, — СМИ

Мэр Киева Виталий Кличко во время заграничного визита. Фото: соцсети политика

В течении лета и сентября киевские чиновники и нардепы ездили в командировку, среди них были и зарубежные поездки. Они были с визитами в Великобритании, Австрии, Хорватии и Испании. На свои счета пять руководителей департаментов КГГА, шесть депутатов Киевсовета и руководители двух коммунальных учреждений получили вместе 737 тысяч гривен как компенсацию расходов во время поездок на работе.

Об этом пишет издание КиевВласть.

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"Наименьшая сумма выплат составляет 11 тысяч гривен, а самая высокая — почти 119 тыс. гривен. При этом только треть "командированных" публично отчиталась о своих поездках в соцсетях, куда остальные совершали рабочие визиты за счет налогоплательщиков — общественности неизвестно", — говорится в сообщении.

Кто получил больше всего

Отмечается, что директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник получила самое большое возмещение среди руководителей департаментов столичной администрации. В июле ей перечислили 95,8 тыс. гривен.

Скорее всего, речь идет о компенсации за поездку Натальи Мельник в Лондон (Великобритания). Об этом она сообщала на своей странице в Facebook в конце июня.

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"Где останавливалась чиновница, из ее соцсетей понять невозможно. К слову, сутки проживания в 3-звездных отелях Лондона стоят в среднем 6 тыс. гривен, 4-звездных — около 9 тыс. гривен, а 5-звездных — от 10 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

После Мельник одну из самых больших компенсаций получила директор Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА Оксана Колтик. В июне ей перечислили 78,3 тыс. гривен.

Также директору Департамента социальной политики КГГА Руслану Светлому насчитали за командировку почти 53 тыс. гривен.

Как стало известно, в июле он вместе со своими коллегами ездил с рабочим визитом в Вену (Австрия).

Руслан Светлый (второй слева) и Марина Хонда (третья слева). Фото: соцсети

"Отметим, что в Вене множество вариантов проживания в 5-звездных отелях с ценой от 7 тыс. гривен в сутки, а с более низкой "звездностью" — соответственно еще дешевле", — отмечают в материале.

Наименьшие выплаты для чиновников

Меньше возмещений получил директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк. Он получил в сентябре 48,8 тыс. гривен.

В свою очередь, первый заместитель директора Департамента общественных коммуникаций КГГА Дмитрий Рубан получил 39,2 тыс. гривен, а директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай забрала возмещение суммой более 11 тыс. гривен. Однако они не публиковали информацию о своих командировках в соцсетях.

Рекордные компенсации

"Среди народных избранников столицы наибольшая компенсация командировочных расходов была начислена Виктории Мусе ("УДАР"). "Отпускные" она получала дважды — в начале июня 69,4 тыс. гривен и в начале сентября — 49,1 тыс. гривен. Где Виктория Муха находилась с рабочими визитами в эти периоды неизвестно", — отмечают журналисты.

Однако в конце июля на своей Facebook-странице написала, что была в городе Барселона (Испания) вместе с мэром Киева Виталием Кличко. Там украинская делегация встретилась с новоизбранным мэром испанского города и представителями мэрии.

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"Отметим, что цена 5-звездочного гостиничного номера в Барселоне в сутки обойдется от 10 тыс. гривен, при этом можно выбрать и более скромное помещение с более доступными ценами", — объясняют в материале.

Также депутат Киевсовета Евгения Кулеба ("Слуга народа") получила в конце июня 56,4 тыс. гривен компенсации, однако, где она как раз находилась, неизвестно.

Кроме того, депутат от партии "Голос" Григорий Маленко получил возмещение в размере 47,4 тыс. гривен. Пока тоже неизвестно, в каких поездках он участвовал.

"Приблизительно на том же уровне "отпускные" у депутата от партии "Удар" Александра Гончарова — 44,2 тыс. гривен, которые он получил в августе. О командировках в своих соцсетях этим летом он не отчитывался, однако он присутствовал на фото с венской поездки Руслана Светлого в июле", — отмечают в сообщении.

Александр Гончаров (справа). Фото: соцсети

Командировки других депутатов

В то же время, депутат Динара Габибуллаева (партия "Европейская солидарность") получила наименьшую компенсацию среди своих коллег, ей было начислено 40,9 тыс. гривен. В своей фейсбук-странице она сообщала о по меньшей мере двух рабочих поездках. В июне она стала участником форума IDU в Лондоне. Также на нем присутствовал бывший президент Украины Петр Порошенко со своей супругой депутатом Киевсовета Мариной Порошенко.

Динара Габибуллаева (справа). Фото: соцсети

Уже в начале сентября она посетила Вараждинскую жупанию (Хорватия). Там она провела встречу с префектом, мэром города, председателями молодежных советов и украинцами, вынужденно переехавшими в эту страну из-за полномасштабного вторжения России.

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"В разгар лета, в начале августа, примерно равные суммы командировочных выплат получили руководители двух учреждений, подчиненных Департамента социальной политики КГГА. Так, директору Киевского пансионата ветеранов труда Александру Малееву насчитали 51,7 тыс. гривен, а директору Киевского городского центра гендерной равенства, предотвращения и противодействия домашнему насилию Татьяне Зотовой — 51,2 тыс. гривен. Информации о том, где они находились с рабочими визитами летом, в открытом доступе найти не удалось", — подытожили в материале.

Расходы на заграничные поездки чиновников. График: КиевВласть

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