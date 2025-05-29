Київ втрачає шанс на розвиток та потенційні сотні мільйонів доларів щороку, — Віхарєв

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Київ втрачає шанс на розвиток та потенційні сотні мільйонів доларів щороку. У столиці відсутній системний підхід до безбар’єрного середовища, існує неефективна транспортна модель і спостерігається загальна криза довіри з боку інвесторів.

Про це заявив керівник та засновник "VIHAREV architects and engineers" Микола Віхарєв у ефірі "Київського часу".

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На думку Віхарєва, столиця поступово втрачає потенціал через відсутність системного підходу до безбар’єрного середовища, неефективну транспортну модель і загальну кризу довіри з боку інвесторів.

"Чому бійці, які повертаються з фронту і мають обмеження в пересуванні, фактично є в цьому місці чужаками? Ми ж розуміємо, що зараз та адаптація міста під безбар’єрне середовище в принципі зупинена", — наголосив він.

Експерт також звернув увагу на критичну ситуацію з транспортом, яку вже не одне десятиліття намагаються привести до ладу.

"Транспорт більше 20 років намагаються перенести, а все одно воно все стоїть на одному й тому ж місці. Якщо я з рідної Троєщини хочу приїхати на Голосіїво, єдиний шлях — це через Хрещатик. Ну що, ми всі будемо через Хрещатик їздити?" — зазначив архітектор.

Та головним бар’єром для розвитку Віхарєв назвав провал у роботі з інвесторами. За його словами, великі гравці не готові вкладати гроші в місто через хаотичність і відсутність стратегічного бачення.

"Я підраховую кожен рік. За 2024, за 2025 — сотні мільйонів доларів інвестицій серед моїх знайомих, клієнтів, людей, з якими я спілкуюся, не зайшли в Київ. Людина готова вкласти 5 мільйонів доларів у нерухомість, інша готова купити сторічний будинок і реставрувати. Хтось — вкластися в дорогу. Але гроші не заходять, бо місто загрузло в системній кризі. І це проблема. Це ж податки", — підсумував Віхарєв.

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі День.LIVE заявив, що зараз столицю України не можна назвати інклюзивним містом.

А журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн провів експеримент та перевірив, чи дійсно Київ — безбар'єрне місто.