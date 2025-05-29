Киев теряет шанс на развитие и потенциальные сотни миллионов долларов ежегодно, — Вихарев

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Киев теряет шанс на развитие и потенциальные сотни миллионов долларов ежегодно. В столице отсутствует системный подход к безбарьерной среде, существует неэффективная транспортная модель и наблюдается общий кризис доверия со стороны инвесторов.

Об этом заявил руководитель и основатель "VIHAREV architects and engineers" Николай Вихарев в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Киев без развития

По мнению Вихарева, столица постепенно теряет потенциал из-за отсутствия системного подхода к безбарьерной среде, неэффективной транспортной модели и общего кризиса доверия со стороны инвесторов.

"Почему бойцы, которые возвращаются с фронта и имеют ограничения в передвижении, фактически являются в этом месте чужаками? Мы же понимаем, что сейчас и адаптация города под безбарьерную среду в принципе остановлена", — подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на критическую ситуацию с транспортом, которую уже не одно десятилетие пытаются привести в порядок.

"Транспорт более 20 лет пытаются перенести, а все равно оно все стоит на одном и том же месте. Если я с родной Троещины хочу приехать на Голосеево, единственный путь — это через Крещатик. Ну что, мы все будем через Крещатик ездить? " — отметил архитектор.

Но главным барьером для развития Вихарев назвал провал в работе с инвесторами. По его словам, крупные игроки не готовы вкладывать деньги в город из-за хаотичности и отсутствия стратегического видения.

"Я подсчитываю каждый год. За 2024, за 2025 — сотни миллионов долларов инвестиций среди моих знакомых, клиентов, людей, с которыми я общаюсь, не зашли в Киев. Человек готов вложить 5 миллионов долларов в недвижимость, другой готов купить столетний дом и реставрировать. Кто-то — вложиться в дорогу. Но деньги не заходят, потому что город погряз в системном кризисе. И это проблема. Это же налоги", — подытожил Вихарев.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире День.LIVE заявил, что сейчас столицу Украины нельзя назвать инклюзивным городом.

А журналист Новини.LIVE Александр Саюн провел эксперимент и проверил, действительно ли Киев — безбарьерный город.