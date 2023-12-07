Тролейбус з пасажирами. Фото: village.com

Київ закупить 70 нових тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). У тендері на закупівлю транспорту у рамках договору з установою взяли два учасники: чеська ŠKODA ELECTRIC та турецька Bozankaya.

Про це повідомляють Пасажири Києва.

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Таким чином, ŠKODA пропонує поставити 70 тролейбусів довжиною 11,9 м та 3 довжиною 18,5 м, а Bozankaya — 71 тролейбус довжиною 11,9 м та 3 довжиною 18,5 м.

Наразі, Київпастранс готує звіт в ЄІБ з ціновими пропозиціями для того, щоб установа змогла обрати виробника. Київ зможе отримати транспорт впродовж 20 місяців після підписання угоди.

Заява Київпастранс. Фото: Київпастранс

Нестача тролейбусного транспорту в Києві

Водночас, як пояснюють у громадській організації "Пасажири Києва", столиця зіштовхнулася з нестачею тролейбусного рухомого складу і дана закупівля навряд чи зможе її вирішити.

По-перше, така кількість транспорту значно мала, порівняно з тим, скільки потребує столиця.

"До початку повномасштабного вторгнення випуск тролейбусів впав з 450 (у 2016) до 340 одиниць (у 2021), а вже за період активної війни — до 260 (у 2023)", — йдеться у повідомленні.

По-друге, прихід нових тролейбусів призведе до списання залишків ЛАЗ, які від’їздили свій нормативний термін.

Нагадаємо, на Львівщині запустили безготівкову оплату проїзду на всіх напрямках міжміського та приміського транспорту. Тож 30 листопада Львівська область стала першою, де запрацювала така ініціатива.