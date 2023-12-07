Троллейбус с пассажирами. Фото: village.com

Киев закупит 70 новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В тендере на закупку транспорта в рамках договора с учреждением приняли два участника: чешская ŠKODA ELECTRIC и турецкая Bozankaya.

Об этом сообщают Пассажиры Киева.

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Таким образом, ŠKODA предлагает поставить 70 троллейбусов длиной 11,9 м и 3 длиной 18,5 м, а Bozankaya — 71 троллейбус длиной 11,9 м и 3 длиной 18,5 м.

Киевпастранс готовит отчет в ЕИБ с ценовыми предложениями для того, чтобы учреждение смогло выбрать производителя. Киев сможет получить транспорт в течение 20 месяцев после подписания соглашения.

Заявление Киевпасстранс. Фото: Киевпасстранс

Недостаток троллейбусного транспорта в Киеве

В то же время, как объясняют в общественной организации "Пассажиры Киева", столица столкнулась с нехваткой троллейбусного подвижного состава и данная закупка вряд ли сможет ее решить.

Во-первых, такое количество транспорта значительно мало по сравнению с тем, сколько нуждается в столице.

"До начала полномасштабного вторжения выпуск троллейбусов упал с 450 (в 2016) до 340 единиц (в 2021), а уже за период активной войны — до 260 (в 2023)", — говорится в сообщении.

Во-вторых, приход новых троллейбусов приведет к списанию остатков ЛАЗ, отъезжавших свой нормативный срок.

Напомним, во Львовской области запустили безналичную оплату проезда по всем направлениям междугороднего и пригородного транспорта. 30 ноября Львовская область стала первой, где заработала такая инициатива.