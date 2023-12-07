Киев закупит 70 новых троллейбусов
Киев закупит 70 новых троллейбусов на средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). В тендере на закупку транспорта в рамках договора с учреждением приняли два участника: чешская ŠKODA ELECTRIC и турецкая Bozankaya.
Об этом сообщают Пассажиры Киева.
Закупка новых троллейбусов для Киева
Таким образом, ŠKODA предлагает поставить 70 троллейбусов длиной 11,9 м и 3 длиной 18,5 м, а Bozankaya — 71 троллейбус длиной 11,9 м и 3 длиной 18,5 м.
Киевпастранс готовит отчет в ЕИБ с ценовыми предложениями для того, чтобы учреждение смогло выбрать производителя. Киев сможет получить транспорт в течение 20 месяцев после подписания соглашения.
Недостаток троллейбусного транспорта в Киеве
В то же время, как объясняют в общественной организации "Пассажиры Киева", столица столкнулась с нехваткой троллейбусного подвижного состава и данная закупка вряд ли сможет ее решить.
Во-первых, такое количество транспорта значительно мало по сравнению с тем, сколько нуждается в столице.
"До начала полномасштабного вторжения выпуск троллейбусов упал с 450 (в 2016) до 340 единиц (в 2021), а уже за период активной войны — до 260 (в 2023)", — говорится в сообщении.
Во-вторых, приход новых троллейбусов приведет к списанию остатков ЛАЗ, отъезжавших свой нормативный срок.
Напомним, во Львовской области запустили безналичную оплату проезда по всем направлениям междугороднего и пригородного транспорта. 30 ноября Львовская область стала первой, где заработала такая инициатива.
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