Прогноз погоди в Києві на завтра 25 березня

Київ заливатиме дощами — прогноз погоди на завтра
Погода у Києві та області завтра, 25 березня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі будуть опади у вигляді дощу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 25 березня
Синоптики зазначають, що дощ буде лише вночі, вдень — без опадів.
Вітер очікується південно-східного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +3...+8 °C, вдень +9...+14 °C;
- у Києві вночі +6...+8 °C, вдень +11...+13 °C.
Нагадаємо, дощі завтра очікуються вночі в північних, більшості західних і центральних областей, а вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах.
А жителів Харківщини синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів на секунду 25 березня.
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