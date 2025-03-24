Прогноз погоди в Києві на завтра 25 березня

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 25 березня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі будуть опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що дощ буде лише вночі, вдень — без опадів.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: Meteoprog

Вітер очікується південно-східного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +3...+8 °C, вдень +9...+14 °C;

у Києві вночі +6...+8 °C, вдень +11...+13 °C.

Нагадаємо, дощі завтра очікуються вночі в північних, більшості західних і центральних областей, а вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах.

А жителів Харківщини синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів на секунду 25 березня.