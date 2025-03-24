Прогноз погоды в Киеве на завтра 25 марта

Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 25 марта, ожидается облачной с прояснениями. Ночью будут осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 25 марта

Синоптики отмечают, что дождь будет только ночью, днем — без осадков.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Meteoprog

Ветер ожидается юго-восточного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +3...+8 °C, днем +9...+14 °C;

в Киеве ночью +6...+8 °C, днем +11...+13 °C.

Напомним, дожди завтра ожидаются ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем местами на Левобережье и в Карпатах.

А жителей Харьковщины синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с 25 марта.