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Киев будет заливать дождями — прогноз погоды на завтра

24 марта 2025 19:56
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве на завтра 25 марта
Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 25 марта, ожидается облачной с прояснениями. Ночью будут осадки в виде дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что дождь будет только ночью, днем — без осадков.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Meteoprog

Ветер ожидается юго-восточного направления с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +3...+8 °C, днем +9...+14 °C;
  • в Киеве ночью +6...+8 °C, днем +11...+13 °C.

Напомним, дожди завтра ожидаются ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем местами на Левобережье и в Карпатах.

А жителей Харьковщины синоптики предупредили о порывах ветра до 20 м/с 25 марта.

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