Прогноз погоди у Києві на сьогодні, 14 листопада — о котрій годині чекати дощу

Дощ на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні, 14 листопада, у Києві та області очікується досить прохолодна погода. Синоптики прогнозують вдень дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Погода у Києві та області 14 листопада

У вівторок у регіоні очікується хмарна погода. Вдень жителям столиці варто бути готовими до дощів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря на Київщині після нічного зниження до 0 градусів вдень підніметься до 4...9°C. У Києві вдень очікується 6...8°C.

За даними сайту Meteoprog, дощ у столиці 14 листопада очікується орієнтовно після 12 години.

Погода у Києві 14 листопада. Фото: meteoprog.com

Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на 14 листопада — в Україні переважатиме хмарна погода. Також в більшості областей дощитиме, проте в різний час доби. Детальніше про погоду на 14 листопада читайте у нашому матеріалі.