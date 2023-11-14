Прогноз погоди у Києві на сьогодні, 14 листопада — о котрій годині чекати дощу

Київ заллє дощем — прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 14 листопада, у Києві та області очікується досить прохолодна погода. Синоптики прогнозують вдень дощі.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Погода у Києві та області 14 листопада
У вівторок у регіоні очікується хмарна погода. Вдень жителям столиці варто бути готовими до дощів.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря на Київщині після нічного зниження до 0 градусів вдень підніметься до 4...9°C. У Києві вдень очікується 6...8°C.
За даними сайту Meteoprog, дощ у столиці 14 листопада очікується орієнтовно після 12 години.
Нагадаємо, раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на 14 листопада — в Україні переважатиме хмарна погода. Також в більшості областей дощитиме, проте в різний час доби. Детальніше про погоду на 14 листопада читайте у нашому матеріалі.
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