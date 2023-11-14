Прогноз погоды в Киеве на сегодня, 14 ноября — во сколько часов ждать дождей

Дождь по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня, 14 ноября, в Киеве и области ожидается достаточно прохладная погода. Синоптики прогнозируют днем дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Во вторник в регионе ожидается облачная погода. Днем жителям столицы следует быть готовыми к дождям.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области после ночного снижения до 0 градусов днем поднимется до 4...9°C. В Киеве днем ожидается 6...8°C.

По данным сайта Meteoprog, дождь в столице 14 ноября ожидается ориентировочно после 12 часов.

Погода в Киеве 14 ноября. Фото: meteoprog.com

Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз погоды на 14 ноября — в Украине будет преобладать облачная погода. Также в большинстве областей будет дождь, однако в разное время суток. Подробнее о погоде на 14 ноября читайте в нашем материале.