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Киев зальет дождем — прогноз погоды на сегодня

14 ноября 2023 06:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Прогноз погоды в Киеве на сегодня, 14 ноября — во сколько часов ждать дождей
Дождь по улицам Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 14 ноября, в Киеве и области ожидается достаточно прохладная погода. Синоптики прогнозируют днем дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 14 ноября

Во вторник в регионе ожидается облачная погода. Днем жителям столицы следует быть готовыми к дождям.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области после ночного снижения до 0 градусов днем поднимется до 4...9°C. В Киеве днем ожидается 6...8°C.

По данным сайта Meteoprog, дождь в столице 14 ноября ожидается ориентировочно после 12 часов.

Погода в Киеве 14 ноября
Погода в Киеве 14 ноября. Фото: meteoprog.com

Напомним, ранее синоптики обнародовали прогноз погоды на 14 ноября — в Украине будет преобладать облачная погода. Также в большинстве областей будет дождь, однако в разное время суток. Подробнее о погоде на 14 ноября читайте в нашем материале.

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