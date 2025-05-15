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Київ заллють дощі і прийде похолодання — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 15 травня 2025 18:58
Погода у Києві 16 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру
Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 16 травня, буде прохолодною і дощовою. Жителям та гостям столиці варто захопити із собою парасольку.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві 16 травня

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю на території Київської області та в столиці очікується хмарна погода з дощами.

Температура повітря по області становитиме +6…+11 °C вночі та +9…+14 °C вдень. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

У Києві буде дещо прохолодніше. Вночі +6…+8 °C, вдень +9…+11 °C. Синоптики радять одягатися тепліше та брати з собою парасольки.

Погода у Києві
Повідомлення Укргідрометцентру у Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що атмосферний фронт принесе періодичні дощі в окремі регіони України. Також синоптики спрогнозували сильні грози та град на п'ятницю, 16 травня.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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