Погода в Киеве 16 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 16 мая, будет прохладной и дождливой. Жителям и гостям столицы стоит захватить с собой зонт.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 16 мая

По прогнозам синоптиков, в пятницу на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода с дождями.

Температура воздуха по области составит +6...+11 °C ночью и +9...+14 °C днем. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве будет несколько прохладнее. Ночью +6...+8 °C, днем +9...+11 °C. Синоптики советуют одеваться теплее и брать с собой зонтики.

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что атмосферный фронт принесет периодические дожди в отдельные регионы Украины. Также синоптики спрогнозировали сильные грозы и град на пятницу, 16 мая.