Погода в Киеве 16 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра

Киев зальют дожди и придет похолодание — прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 16 мая, будет прохладной и дождливой. Жителям и гостям столицы стоит захватить с собой зонт.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 16 мая
По прогнозам синоптиков, в пятницу на территории Киевской области и в столице ожидается облачная погода с дождями.
Температура воздуха по области составит +6...+11 °C ночью и +9...+14 °C днем. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве будет несколько прохладнее. Ночью +6...+8 °C, днем +9...+11 °C. Синоптики советуют одеваться теплее и брать с собой зонтики.
Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что атмосферный фронт принесет периодические дожди в отдельные регионы Украины. Также синоптики спрогнозировали сильные грозы и град на пятницу, 16 мая.
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