Київ заморозять арктичні морози до -27°C — синоптики знають, коли потепліє

Морозна погода в Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві синоптики попереджають про тривалу хвилю різкого похолодання, яка розпочнеться з п'ятниці, 30 січня, і затримається майже на тиждень. У столиці прогнозують поступове посилення морозів із виходом на пікові значення до -26 °C у нічні години.

Новини.LIVE пояснить, що прогнозують синоптики та коли прийде різке потепління.

Київ накриють сильні морози з 30 січня

За прогнозами, у п'ятницю, 30 січня, температура повітря в Києві як удень, так і вночі опуститься до -9 °C. Уже в суботу, 31 січня, нічні показники знизяться до -15 °C, тоді як удень очікують близько -13 °C. Подібна температурна ситуація збережеться і в неділю, 1 лютого: вдень стовпчики термометрів покажуть до -14 °C, а вночі морози посиляться до -20 °C.

Температура повітря в Києві з 28 січня до 11 лютого. Фото: Погода.Радар

Найхолоднішим днем тижня стане понеділок, 2 лютого. Саме тоді в Києві прогнозують пік морозної погоди. Буде близько -17 °C удень і до -26 °C у нічний час.

Температурна карта України 1 лютого. Фото: Метеопост

У вівторок, 3 лютого, холод утримається: вдень температура становитиме приблизно -13 °C, уночі — до -22 °C. У середу нічні морози знову сягатимуть близько -20 °C, а денні значення залишаться на рівні -13 °C.

Погода по Україні 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

Коли морози послабнуть і прийде потепління

За попередніми прогнозами, послаблення морозів у столиці очікують лише з п'ятниці, 6 лютого. У цей день удень температура підвищиться до +3 °C, уночі буде близько -3 °C.

Починаючи з суботи, 7 лютого, та впродовж наступних кількох днів у Києві прогнозують стабільну плюсову температуру вдень — у межах +3...+4 °C, тоді як у нічні години показники коливатимуться в межах -1 °C.

