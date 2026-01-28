Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ замерзне до -27°C — доки триватимуть сильні морози

Київ замерзне до -27°C — доки триватимуть сильні морози

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 11:49
Київ заморозять арктичні морози до -27°C — синоптики знають, коли потепліє
Морозна погода в Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві синоптики попереджають про тривалу хвилю різкого похолодання, яка розпочнеться з п'ятниці, 30 січня, і затримається майже на тиждень. У столиці прогнозують поступове посилення морозів із виходом на пікові значення до -26 °C у нічні години.

Новини.LIVE пояснить, що прогнозують синоптики та коли прийде різке потепління.

Реклама
Читайте також:

Київ накриють сильні морози з 30 січня

За прогнозами, у п'ятницю, 30 січня, температура повітря в Києві як удень, так і вночі опуститься до -9 °C. Уже в суботу, 31 січня, нічні показники знизяться до -15 °C, тоді як удень очікують близько -13 °C. Подібна температурна ситуація збережеться і в неділю, 1 лютого: вдень стовпчики термометрів покажуть до -14 °C, а вночі морози посиляться до -20 °C.

null
Температура повітря в Києві з 28 січня до 11 лютого. Фото: Погода.Радар

Найхолоднішим днем тижня стане понеділок, 2 лютого. Саме тоді в Києві прогнозують пік морозної погоди. Буде близько -17 °C удень і до -26 °C у нічний час.

null
Температурна карта України 1 лютого. Фото: Метеопост

У вівторок, 3 лютого, холод утримається: вдень температура становитиме приблизно -13 °C, уночі — до -22 °C. У середу нічні морози знову сягатимуть близько -20 °C, а денні значення залишаться на рівні -13 °C.

null
Погода по Україні 30 січня. Фото: Укргідрометцентр

Коли морози послабнуть і прийде потепління

За попередніми прогнозами, послаблення морозів у столиці очікують лише з п'ятниці, 6 лютого. У цей день удень температура підвищиться до +3 °C, уночі буде близько -3 °C.

Починаючи з суботи, 7 лютого, та впродовж наступних кількох днів у Києві прогнозують стабільну плюсову температуру вдень — у межах +3...+4 °C, тоді як у нічні години показники коливатимуться в межах -1 °C.

Нагадаємо, тим часом в Україні частково триває відлига у кількох областях. Синоптики попередили про ожеледицю та дощі.

Раніше синоптик Наталка Діденко говорила про різке похолодання

Вчора, 27 січня, низка поїздів, які курсували з Одеси, затрималися на значну кількість годин через погані погодні умови.

Також читайте прогноз погоди синоптиків про те, якою буде весна в Україні у 2026 році та коли прийде стабільне тепло +20°C та більше

погода Київ Київська область морози погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації