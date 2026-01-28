Киев заморозят арктические морозы до -27°C - синоптики знают, когда потеплеет

Морозная погода в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве синоптики предупреждают о длительной волне резкого похолодания, которая начнется с пятницы, 30 января, и задержится почти на неделю. В столице прогнозируют постепенное усиление морозов с выходом на пиковые значения до -26 °C в ночные часы.

Новини.LIVE объяснит, что прогнозируют синоптики и когда придет резкое потепление.

Киев накроют сильные морозы с 30 января

По прогнозам, в пятницу, 30 января, температура воздуха в Киеве как днем, так и ночью опустится до -9 °C. Уже в субботу, 31 января, ночные показатели снизятся до -15 °C, тогда как днем ожидают около -13 °C. Подобная температурная ситуация сохранится и в воскресенье, 1 февраля: днем столбики термометров покажут до -14 °C, а ночью морозы усилятся до -20 °C.

Температура воздуха в Киеве с 28 января по 11 февраля. Фото: Погода.Радар

Самым холодным днем недели станет понедельник, 2 февраля. Именно тогда в Киеве прогнозируют пик морозной погоды. Будет около -17 °C днем и до -26 °C в ночное время.

Температурная карта Украины 1 февраля. Фото: Метеопост

Во вторник, 3 февраля, холод удержится: днем температура составит около -13 °C, ночью - до -22 °C. В среду ночные морозы снова будут достигать около -20 °C, а дневные значения останутся на уровне -13 °C.

Погода по Украине 30 января. Фото: Укргидрометцентр

Когда морозы ослабнут и придет потепление

По предварительным прогнозам, ослабление морозов в столице ожидают только с пятницы, 6 февраля. В этот день днем температура повысится до +3 °C, ночью будет около -3 °C.

Начиная с субботы, 7 февраля, и в течение следующих нескольких дней в Киеве прогнозируют стабильную плюсовую температуру днем - в пределах +3...+4 °C, тогда как в ночные часы показатели будут колебаться в пределах -1 °C.

