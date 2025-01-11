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Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

11 січня 2025 15:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Києві 12 січня - очікується сніг та ожеледь
Люди на вулиці під час снігопаду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві та області у неділю, 12 січня, очікується хмарна погода та сніг вдень. Температура повітря коливатиметься в межах -6...+3 °С протягом доби.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Telegram.

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Завтра у Києві та області буде хмарно: ніч пройде без істотних опадів, а вдень очікується невеликий мокрий сніг. Водночас попереджають про ожеледицю на дорогах.

Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі -6...-1 °С;
  • вдень -2...+3 °С.

У Києві вночі очікується -4...-2 °С, вдень — близько 0 °С.

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Скриншот допису Укргідрометцентру

Метеорологічні явища на Київщині 12 січня

12 січня на дорогах Київщини буде ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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Метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Харкові та області завтра оголосили перший рівень небезпеки через ожеледицю.

А в Укргідрометцентрі попередили, що в Україну йде справжня арктична зима.

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